Messi | Dio era con noi

Mondiali - l’Argentina passa il turno. Messi : “Dio con noi - non ci ha lasciato” : Mondiali 2018- “Sapevo che Dio era con noi, e che non ci avrebbe lasciato fuori“: lo dice Lionel Messi, dopo la vittoria della Nigeria che qualifica l’Argentina agli ottavi. “La vittoria – ha aggiunto il 10 – è dedicata a tutta la nostra gente che era arrivata fin qui, per il loro sacrificio, e anche a tutta la gente che a casa ci e’ sempre stata vicina. Avevamo fiducia di poter vincere questa partita, ...

Argentina-Nigeria decisiva per Messi. Se dovesse uscire - la Pulce direbbe addio al sogno mondiale : Quella in programma stasera alle 20 allo stadio San Pietroburgo potrebbe essere l'ultima partita di Lionel Messi con la maglia dell'Argentina ai mondiali. Nel caso non dovesse vincere contro la Nigeria, infatti, l'Albiceleste sarebbe fuori dai mondiali 2018.Per la Pulce si tratterebbe dell'ennesima delusione con la sua nazionale, con la quale il 4 volte vincitore del pallone d'oro fatica da sempre a mostrare tutto il suo valore. La più ...

Messina : un incendio - si è propagato all'interno di un magazzino abbandonato in via Gibilterra : Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15, si è propagato un incendio all'interno di un magazzino in disuso situato in via Gibilterra a Messina, nei pressi del viale Europa. Ad aver alimentato le ...

Argentina - un audio di Simeone affossa l’Albiceleste. Duro attacco a Messi e Sampoli : “C’è anarchia e…” : attacco Messi- E’ diventato virale un audio di Simeone inviato a Burgos. Un audio dove il tecnico dell’Atletico Madrid attacca pesantemente l’Argentina, il suo allenatore, Messi e Caballero. “C’E’ anarchia” Simeone ha così affermato: “Quello che sta accadendo adesso è quello che è successo alla nazionale negli ultimi quattro anni, disgraziatamente: anarchia. Nessuna leadership né da ...

Tifoso di Messi deluso dall’Argentina - scomparso in India/ Ha lasciato una lettera d’addio : si è suicidato? : Tifoso di Messi deluso dall’Argentina, scomparso in India. Ha lasciato una lettera d’addio: si è suicidato? Sono scattate le ricerche di un 30enne commercialista, tifosissimo della Pulce(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 17:02:00 GMT)

Vasco Rossi - Concerto Messina/ Stadio San Filippo : orari - biglietti e scaletta - viaggio siciliano del Blasco : Vasco Rossi, Concerto Messina 21 giugno: orari, biglietti, scaletta e oggetti vietati dell'ultima tappa Vasco Non Stop Live Tour 2018 che ha fatto registrare ovunque il sold out.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 14:47:00 GMT)