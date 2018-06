: #Merletti:'Sette punti per il governo' - CyberNewsH24 : #Merletti:'Sette punti per il governo' - TelevideoRai101 : Merletti:'Sette punti per il governo' -

"Più attenzione per le piccole imprese (4.313.163) per tutti i provvedimenti normativi".Così il presidente Confartigianato,agli associati.7sul tavolo da proporre al. "Di Maio firmi il decreto per le nuove tariffe Inail,risparmio di un miliardo; modificare la normativa sugli appalti; mettere fine al Sistri (tracciabilità rifiuti);riduzione bolletta Enel alle imprese;tutela del made in Italy;tassa sui giganti Web;non sia un dogma dissinescare clauosola salvaguardia Iva."(Di martedì 26 giugno 2018)