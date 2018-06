Mercedes-Benz - L' impianto a carbone diventa elettrico

Nuova Mercedes-Benz Classe C : il bestseller si rinnova : Forte di numerose modifiche, Classe C affronta il suo quinto anno di produzione confermandosi la serie Mercedes-Benz di maggior successo L’attuale generazione di Classe C è stato il modello Mercedes-Benz di maggior successo anche nel quarto anno di produzione: nel 2017 sono stati venduti oltre 415.000 esemplari dei modelli berlina e station-wagon in circa 120 mercati internazionali. Uno dei segreti del successo di Classe C è la gamma di ...

Mercedes-Benz EQC alla prova in Spagna - l’auto supera i test nel deserto Andaluso : Dopo i test invernali, Mercede Benz EQC supera anche quelli estivi in Spagna: l’auto alla prova nel deserto Andaluso “Dopo aver completato con successo i test di resistenza invernali a -35°C”, siamo fiduciosi che anche le prove in presenza di caldo torrido confermeranno che siamo perfettamente in linea con il programma previsto per l’avvio della produzione in serie”, ha dichiarato Michael Kelz, Chief Engineer EQC. La batteria di un’auto ...

Mercedes-Benz Classic Center - 25 anni di competenza" : ... di cui 160 sono in bella mostra nello splendido Museo Mercedes-Benz di Stoccarda da dove escono solo per partecipare ai vari eventi in tutto il mondo con tanto di officina mobile di scorta. E per ...

Auto - Mercedes-Benz Classic Center : da 25 anni sinonimo di competenza : Il Mercedes-Benz Classic Center celebra un importante anniversario: facendo vanto di centro di competenza senza eguali ‘Il non plus ultra dell’originalità!’: all’insegna di questo slogan 25 anni fa veniva inaugurato il Mercedes-Benz Classic Center a Fellbach nei pressi di Stoccarda, all’epoca denominato ancora ‘Mercedes-Benz Oldtimer Center’. In occasione del 25° anniversario del Mercedes-Benz Classic Center, che nel frattempo rappresenta ...

Mercedes-Benz richiama 238mila auto diesel : Il gigante automobilistico tedesco Daimler richiamerà 238.000 automobili Mercedes-Benz in Germania per l'uso di dispositivi non autorizzati per superare i test delle emissioni diesel . L'autorità di ...

Mercedes-Benz GLE - Su strada in veste quasi definitiva : Un prototipo della nuova Mercedes-Benz GLE è stato fotografato all'interno di un deposito. La Suv tedesca è dotata di un numero limitato di protezioni e mostra quindi molto di più rispetto alle foto spia viste fino a oggi, svelando praticamente l'aspetto definitivo del modello.Praticamente senza veli. Il primo dettaglio che salta subito agli occhi è quello del montante posteriore: la Mercedes-Benz ha scelto di mantenere l'elemento inclinato ...

Mercedes-Benz Vans al via 'Artigenio Excellence 4.0'" : Artigenio Excellence 4.0, è un'iniziativa articolata in due fasi: la prima vede la realizzazione di una web serie in cui viene narrato il mondo delle eccellenze dell'artigianato made in Italy. A ...

Mercedes-Benz Italia e Sony Interactive Entertainment Italia insieme per il Diversity Day 2018 : La diversità rappresenta un inestimabile patrimonio aziendale, che contribuisce in maniera fondamentale alla crescita e lo sviluppo di un’azienda. È su questa comune visione che si incontrano Mercedes-Benz Italia e Sony Interactive Entertainment Italia, insieme per dare valore al motto ‘Changing Perspectives La diversità, che sia di genere, di età, di cultura, di paese di provenienza, di orientamento sessuale o legata ad una ...

1000 Miglia : il gruppo Roncaglia con Mercedes-Benz anche nel 2018 : Camilla Roncaglia: live communication e amplificazione eventi per far vivere l’esperienza di brand ad un pubblico sempre più ampio gruppo Roncaglia e Mercedes–Benz insieme anche per la trentaseiesima edizione della Mille Miglia, la rievocazione della leggendaria gara automobilistica che si è svolta dal 16 al 19 maggio scorsi. La collaborazione per “la corsa più bella del mondo” fra l’agenzia e la casa della Stella giunge nel 2018 al suo quarto ...

Mercedes-Benz Classe S - Proseguono i test di sviluppo per la nuova generazione : Dopo mesi di silenzio la nuova generazione della Classe S torna a far parlare di sé con le foto spia di un prototipo colto nel traffico in Germania. La W223 debutterà nel corso del 2020 e sarà assemblata nella nuova Factory 56 del complesso di Sindelfingen, fiore all'occhiello del gruppo Daimler.Proporzioni familiari, ma al passo con i tempi. Al di là dell'assenza del gancio di traino il prototipo è praticamente identico a quello avvistato nel ...

Auto – Artigenio Excellence 4.0 : Mercedes-Benz Vans e Confartigianato investono sull’eccellenza : Mercedes-Benz Vans crede nella forza delle idee e investe sull’eccellenza frutto del talento e dell’artigianalità made in Italy Con un mondo in continua evoluzione, il coraggio di mettersi in gioco e di riscrivere le regole diviene l’obiettivo Mercedes-Benz Vans e Confartigianato che confermano il loro impegno con un nuovo progetto: Artigenio Excellence 4.0. Una partnership che ritorna, dopo ‘L’Italia che dà forma alle idee’ del 2016. ‘Artigenio ...

Mercedes-Benz avvia produzione di vetture elettriche in Francia : Mercedes-Benz amplia la propria catena produttiva destinata alla produzione di veicoli elettrici in Europa. Lo stabilimento di Hambach (Francia) produrrà un'auto...

Mercedes-Benz pone la prima pietra della ‘Factory 56’ : All’interno della ‘Factory 56’ di Mercedes-Benz Cars vengono impiegate tecnologie di produzione all’avanguardia. Come recita lo slogan, è ‘digitale, flessibile, green’. Tutto ruota intorno all’uomo Con la posa della prima pietra dell’avveniristica fabbrica di automobili ‘Factory 56’, avvenuta il 20 febbraio, è stato avviato un progetto all’interno dello stabilimento Mercedes-Benz di Sindelfingen che rivoluzionerà il modo di produrre automobili. ...

Auto – Mercedes-Benz avvierà la produzione di una vettura elettrica nello stabilimento di Hambach : In Francia e più precisamente a Hambach sarà avviata la produzione della prima vettura elettrica firmata Mercedes Benz Mercedes-Benz Cars amplia la propria catena produttiva destinata alla produzione di veicoli elettrici in Europa. Lo stabilimento di Hambach (Francia) produrrà un’Auto elettrica compatta Mercedes-Benz firmata EQ, il nuovo brand di prodotti e tecnologie. “Con l’inaugurazione dello stabilimento smart di Hambach, avvenuta 20 anni ...