Mercato NBA – James Harden tira fuori i Rockets dalla corsa a LeBron James | le

Mercato NBA – Il futuro di LeBron James secondo i bookmakers : ecco la prossima squadra del ‘Re’ : Quale sarà la prossima squadra di LeBron James? I bookmakers non hanno dubbi: ecco le quote realtive al trasferimento del ‘Re’ Il 1° luglio inizierà ufficialmente la free agency e a tenere banco è la questione LeBron James. Il ‘Re’ è dato come sicuro partente dai Cleveland Cavaliers, dopo lo sweep alle Finals che ha messo nero su bianco l’impossibile di competere contro gli Warriors restando in Ohio. Quale sarà dunque la ...

Mercato NBA - sorpresa Celtics : Boston ‘attinge’ dall’Eurolega : Boston Celtics che pescano in Eurolega il sostituto di Marcus Smart, una sorpresa per quanto concerne il Mercato NBA: i dettagli Brad Wanamaker si accinge a firmare per i Boston Celtics. Un po’ a sorpresa l’esterno americano sta per approdare alla corte di Stephens, secondo quanto rivelato da Espn. Arriverà dal Fenerbache, dove ha vinto tutto alla corte di Obradovic. Si parla dell’esterno americano come il possibile sostituto ...

Mercato NBA - i Denver Nuggets pronti a offrire 146.5 milioni a Nikola Jokic : Manca meno di una settimana alla mezzanotte dell'1 luglio che darà ufficialmente il via al Mercato dei free agent nella NBA, ma le prime tessere del domino hanno già cominciato a muoversi. A Denver, ...

Mercato NBA – Gli Spurs vogliono spedire Leonard ad Est - ma niente Cavs : ecco le due franchigie in pole : I San Antonio Spurs preferirebbero scambiare Kawhi Leonard ad est: 2 le franchigie in pole, Cavs tagliati fuori Il destino di Kawhi Leonard appare ancora abbastanza nebuloso. Nonostante gli Spurs vogliano provare in tutti i modi a trattenerlo, il numero 2 sembra non voler sentire ragioni. Che sia quest’anno, o l’anno prossimo, Kawhi Leonars giocherà a Los Angeles, probabilmente sponda Lakers. Lo stesso giocatore ha messo in guardia ...

Mercato NBA – LeBron James spiazza tutti - altro che addio : giro di telefonate del Re - ecco cosa c’è sotto : LeBron James era dato come sicuro partente, ma un rumor di Mercato aprirebbe ad una clamorosa ipotesi: il Re sembra stia cercando di reclutare dei free agent per restare ai Cavs Dopo il clamoroso sweep nella finale NBA subito dagli Warriors, il destino di LeBron James sembrava segnato. I tifosi dei Cleveland Cavaliers si erano rassegnati: la squadra non è abbastanza forte per aiutare il ‘Re’ a conquistare l’anello, per questo ...

Mercato NBA – I Denver Nuggets non esercitano la team option di Jokic : si prepara un quinquennale da urlo : I Denver Nuggets hanno fatto sapere di non voler esercitare la team option presente nel contratto di Jokic: la franchigia del Colorado prepara l’all-in I Denver Nuggets hanno deciso di fare all-in su Nikola Jokic. La franchigia del Colorado ha annunciato che non eserciterà la team option presente nel contratto del serbo, per puntare a rifirmarlo al massimo salariale consentito. Per Jokic si parla di un contratto quinquennale da 146.56 milioni di ...

Mercato NBA - tutti i free agent a caccia di una squadra : Dal 1 luglio saranno i nomi più chiacchierati, discussi e coinvolti dalle tante squadre NBA che andranno a caccia di una scossa in arrivo dal Mercato. Ecco l'elenco completo dei giocatori più ...

Mercato NBA – Teodosic esercita la Player Option - ma il suo futuro ai Clippers è in bilico : ecco perché : Milos Teodosic ha deciso di esercitare la Player Option da 6.3 milioni presente nel suo contratto: i Los Angeles Clippers però potrebbero tagliarlo entro il prossimo 15 luglio Dopo qualche giorno di tentennamento, Milos Teodosic si è convinto ad esercitare la Player Option da 6.3 milioni presente nel suo contratto. Il primo anno in NBA del playmaker che ha incantato mezza Europa non è stato eccezionale: tanti infortuni, un fisico non predisposto ...

Mercato NBA - i Sixers pronti a tutto per arrivare a LeBron James : a rischio Marco Belinelli? : Mentre lui resta immobile però, tutto il mondo NBA continua ad agitarsi in maniera vorticosa, sgomitando per guadagnare posizioni in una corsa dove l'unica discriminante resta la volontà del n°23 dei ...

Mercato NBA - i Cavaliers ripartono da Collin Sexton e Billy Preston - aspettando LeBron James - : Una guardia che ha dimostrato di avere un bel po' di armi nel suo arsenale, una sicurezza nei propri mezzi , a volte anche troppa, che alcuni non riescono a mettere insieme neanche dopo un'intera ...

Mercato NBA - Carmelo Anthony ha comunicato la propria decisione per la prossima stagione : Carmelo Anthony ha preso la propria decisione in merito al futuro, l’ala di OKC aveva la possibilità di uscire dal contratto ma non lo farà Carmelo Anthony ha deciso, resterà ad Oklahoma City. L’ala ex New York, ha fatto sapere alla sua franchigia di non voler uscire dal proprio contratto, andando dunque a percepire 27.9 milioni di dollari nella prossima annata. Una scelta molto discussa, che peserà sul salary cap dei Thunder che ...

Mercato NBA – LeBron James via dai Cavs? Il curioso indizio arriva dai negozi USA : crolla il prezzo della maglia #23 : Nei negozi USA crolla il prezzo delle maglie di LeBron James: i commercianti non credono nella permanenza del Re ai Cleveland Cavaliers e vogliono massimizzare le vendite-- Concluso il Draft NBA, è ora tempo di pensare al destino dei top player della lega e la free agency è entrata nel vivo. Tiene banco la questione relativa al futuro di LeBron James, dato come (quasi) sicuro partente da Cleveland. I gestori dei negozi, preoccupati dall’addio ...

Mercato NBA – Cavs - è Kemba Walker la carta per trattenere LeBron James : ecco la possibile trade : I Cleveland Cavaliers avrebbero individuato in Kemba Walker il playmaker in grado di permettere il salto di qualità necessario per convincere LeBron James a restare Acquisito Collin Sexton al Draft NBA, i Cleveland Cavalier stanno studiando un piano per migliorare ulteriormente il proprio reparto relativo a guardie e playmaker. In particolare nel ruolo di regista, i Cavs hanno bisogno di fare un salto di qualità. George Hill si è dimostrato ...

Mercato NBA – Dagli Spurs segnali d’apertura - i Lakers pronti a trattare la trade per Kawhi Leonard : I San Antonio Spurs pronti a sedersi al tavolo delle trattative con i Los Angeles Lakers: fatti dei passi avanti per la cessione di Kawhi Leonard Messi da parte i discorsi relativi al Draft NBA, le varie franchigie della lega si dovranno concentrare sulle trade per aggiungere al proprio roster dei campioni già ‘fatti e (più o meno a seconda dei casi) finiti’. In casa Spurs tiene banco la questione relativa al futuro di Kawhi Leonard, ormai ...