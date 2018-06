“Me lo hanno fatto morire tra le braccia” L’assurda tragedia a soli 5 anni

caffeinamagazine

(Di martedì 26 giugno 2018) Un bambino che acinquesi era trovato a a fare i conti con un male terribile, una paralisi cerebrale che lo aveva colpito. La vita di Valentino Ladislao, scomparso tragicamente, dipendeva da una macchina elettrica. La sua drammatica fine, che in queste ore hail giro dei social italiani, ha scatenato polemiche a non finire. Lo scorso lunedì le autoritàinfatti disattivato la corrente nella sua casa nel quartiere di Villa Centenario, a Lomas de Zamora, in Argentina. Dopo 14 ore il bimbo è morto. È una storia davvero scioccante quella che arriva dalla Provincia di Buenos Aires. Secondo quanto si legge sul Clarin, la famiglia di Valentino si era vista infatti staccare l’elettricità dopo non essere riuscita a corrispondere alcuni pagamenti arretrati, superiori ai 60mila pesos (circa duemila euro). Tuttavia, dalla compagnia Edesur affermano che il giorno ...