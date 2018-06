Mazda MX-5 2019 | alla ricerca di nuove potenzialità

laragnatelanews

(Di martedì 26 giugno 2018)è pronta al lancio del modello aggiornato della sua celebre roadster, per viaggiare a cielo aperto in modo ancora più raffinato e migliorare l’inimitabile emozione della sua guida Jinba Ittai. Sia la versione a tetto morbido sia la RF a tetto rigido dell’icona del marchiopropongono significativi passi avanti nel comportamento dinamico, una evoluzione delle tecnologie di sicurezzai-ACTIVSENSE e affinamenti nel design che rendono la roadster più apprezzata al mondo ancora più emozionante ed entusiasmante da guidare. Gli aggiornati motori a benzina SKYACTIV-G 1.5 e 2.0 litri1 hanno una migliore combustione e più coppia nel rispetto del nuovo ciclo di test WLTP/RDE, e soddisfano le norme sulle emissioni Euro 6d Temp. Entrambi i propulsori beneficiano di un controllo più preciso in accelerazione così da minimizzare il ritardo fra azione sul pedale e risposta della ...