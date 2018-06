Matteo Salvini sfotte l' equipaggio di Aquarius | ' Ma come mi dispiace'

Matteo Salvini come Adolf Hitler - in pieno a centro a Milano il poster dell'orrore : ecco chi lo ha firmato : Ogni giorno una porcata contro Matteo Salvini . Dopo la nazi-vignetta di Repubblica , stigmatizzata dallo stesso leader leghista, , ecco un nuovo orrore in centro a Milano. In via Palermo, martedì ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - lo scenario pazzesco : Lega e M5s alleati alle elezioni : Potrebbe essere questa la clamorosa prospettiva politica in grado di ribaltare assetti e storia italiana. L'idea secondo il Quotidiano nazionale sta nascendo in Emilia Romagna , regione rossa e ...

Milano - Salvini come Hitler : in via Palermo il poster del "Furher" Matteo : Un fotomontaggio in bianco e nero, che ritrae Matteo Salvini nei panni di Adolf Hitler. Sul braccio, al posto della svastica fascista, il simbolo della Lega. Il poster è apparso questa mattina su un muro di via Palermo, a Milano, nei pressi di un noto ristorante della zona. Il...

Gennaro Migliore : 'Matteo Salvini irresponsabile - alla fine dell'estate gli arrivi saranno superiori all'anno scorso' : Questa politica cinica e inefficace non porterà da nessuna parte' @GennaroMigliore ora ad #agorarai pic.twitter.com/stjAPgwxh9 — Agorà Estate , @agorarai, 26 giugno 2018

Migranti. Matteo Salvini lascia entrare l’Alexander Maersk : E’ terminata nella notte l’odissea dei 108 migranti a bordo dell’Alexander Maersk. Sono tutti uomini tranne una donna e 2

Migranti - Matteo Salvini : “Ministro francese ignorante - Lifeline va sequestrata. In Libia centri d’avanguardia” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini loda i "centri d'avanguardia" di accoglienza per i Migranti in Libia e attacca la Francia sulla questione dell'Ong Lifeline: "Il ministro francese è ignorante, ignora la situazione di questa nave che ha agito ignorando le segnalazioni della guardia costiera: è una nave fuori legge che va sequestrata".Continua a leggere

Silvio Berlusconi a Matteo Salvini : “nessuna forza politica è autosufficiente” : Il post ballottaggio delle comunali accende il dibattito politico. Il centrosinistra è annientato, i grillini ininfluenti. Unico vero vincitore Matteo

“Un secco rifiuto”. Brutto colpo per Matteo Salvini : Stabilire “una formula globale per far fronte al fenomeno” dei migranti irregolari “che tenga conto dei suoi vari aspetti di sicurezza, economico e umanitario”, attribuendo “la massima importanza alla messa in sicurezza dei confini meridionali attraverso programmi di addestramento delle forze libiche e l’attenzione allo sviluppo locale”. E’ quanto hanno concordato il ministro ...

Claudio Amendola contro Matteo Salvini : Claudio Amendola prende posizione sulla questione migranti e lo fa schierandosi contro Matteo Salvini. «Non voglio vivere in un Paese che chiude i suoi porti», ha detto Amendola, ospite dell’arena organizzata dal «Piccolo Cinema America» al Porto Turistico di Roma a Ostia. Dopo la proiezione del suo film: «Il permesso – 48 ore fuori», dal palco allestito davanti al maxi-schermo, l’attore e regista ha detto: «Salvini sta dando ...

Matteo Salvini a Tripoli : 'Centri nel sud della Libia'. Risposta : 'Non li faremo' : Matteo Salvini è volato a Tripoli per affrontare la questione immigrazione, ma la proposta di realizzare degli hotspot nel sud della Libia è stata categoricamente rifiutata . E alla fine si è deciso ...

Migranti - Matteo Salvini vuole gli hotspot in Libia ma il governo Serraj dice no : “Contro la nostra legge” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha incontrato il suo omologo libico e il presidente Fayez Serraj e ha dichiarato che "l'Italia intende svolgere un ruolo di primo piano nell'arena politica per promuovere la riconciliazione e la stabilità libica. Questo avverrà grazie all'esperienza dell'Italia e alla sua presenza nel Paese con la sua ambasciata ma anche grazie all'equidistanza dalle parti in gioco".Continua a leggere

Claudio Amendola contro Matteo Salvini/ Le reazioni del mondo della politica e la replica di Ignazio La Russa : Claudio Amendola contro Matteo Salvini, l'attore sottolinea: "Non voglio vivere in un paese come l'Italia che chiude i porti" e invita gli italiani ad ascoltare le proprie coscienze.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 12:52:00 GMT)

Matteo Salvini in missione in Libia : “Massimo impegno insieme sui migranti” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è partito alla volta della Libia in missione istituzionale. Proprio ieri sera, Salvini ha annunciato il salvataggio degli 820 migranti alla deriva nel Mar Mediterraneo e ringraziato la Guardia Costiera libica per l'operazione. Il capo del Viminale ha in mente di coinvolgere sempre più le autorità libiche nel controllo delle frontiere esterne e della zona Sar.Continua a leggere