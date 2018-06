: #SanPatrignano, #Mattarella: L’unità del Paese non va intesa semplicemente come unità del suo territorio. La Costit… - Quirinale : #SanPatrignano, #Mattarella: L’unità del Paese non va intesa semplicemente come unità del suo territorio. La Costit… - NicolaMorra63 : #Mattarella ci ricorda che 'Senza solidarietà un paese non è grande'. Vero, verissimo, ed infatti l'ISTAT proprio o… - Corriere : Mattarella: «Senza solidarietà non è Italia» -

"Qui si respira solidarietà e questo è un patrimonio del nostro popolo,nel Dna degli italiani vi è la solidarietà", ha detto il presidentealle celebrazioni per i 40 anni della Comunità di San Patrignano. "A volte di fronte alle difficoltà della vita,della convivenza,ai mutamenti profondi del nostro tempo si rischia di pensare che chiudersi in se stessi,nella solitudine possa essere un rifugio", continua, che poi avverte: "le preoccupazioni non vanno ignorate, ma non ci si può arrendere".(Di martedì 26 giugno 2018)