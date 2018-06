Mattarella a San Patrignano | Nel DNA degli italiani vi è la solidarietà

Mattarella a San Patrignano : 'La solidarietà nel Dna degli italiani - non arrendetevi alla paura : Nel Talmud è scritto che chi salva una vita salva il mondo intero. San Patrignano in questi anni ha salvato tante vite e continua a farlo . Non è una realtà astratta, teorica, lontana, ma composta da ...

Mattarella in visita a San Patrignano : Il presidente nella comunità di recupero sulle colline di Rimini. Allarme droga tra gli adolescenti, Letizia Moratti: "Non abbassiamo la guardia"

L’appello di Vauro e Michele Santoro al presidente Mattarella : “Salvini fuorilegge. Possibile che nessun giudice lo indaghi?” : Vauro e Michele Santoro si appellano al presidente Mattarella e alle alte istituzioni dello Stato italiano e dell'Unione europea chiedendo attenzione rispetto alle azioni del neo-ministro dell'Interno Matteo Salvini: : "Il comportamento di Salvini è contrario alla legge ma nessun giudice ha ritenuto di dover procedere d'ufficio nei suoi confronti. Evidentemente è intervenuta una sorta di assuefazione ai gesti che trasformano l'attività di ...

Guzzetti su Piersanti Mattarella 'Più rispetto per i martiri laici della nostra società' : PARMA - Si è commosso stamattina Giuseppe Guzzetti ricordando Piersanti Mattarella. Il presidente dell'Acri e della fondazione Cariplo - che tra il 1979 e il 1987 era presidente della Regione ...

Piersanti Mattarella/ Chi era il fratello del Presidente della Repubblica ucciso a Palermo nel 1980 : Piersanti Mattarella, chi era il fratello del Presidente della Repubblica ucciso a Palermo nel 1980: dalla pista neofascista a quella della mafia siciliana. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 14:04:00 GMT)

Piersanti Mattarella - Delrio insiste : "Conte non avrà un grande futuro" : Ieri, il neo presidente del Consiglio Giuseppe Conte era alla Camera, per chiedere la fiducia. Durante il discorso iniziale ha ringraziato Sergio Mattarella, esprimendogli la sua solidarietà per gli ...

Piersanti Mattarella - Delrio a Conte 'Se dimentichiamo chi ci ha preceduto - non avremo un grande futuro' : ROMA - È stato l'intervento più forte quello di Graziano Delrio ieri in aula durante il dibattito sulla fiducia. Quasi un grido il suo, quel 'si chiamava Piersanti, si chiamava Piersanti', ripetuto ...

Governo - Conte : “Addolorato per attacchi a congiunto Mattarella”. E Delrio lo riprende : “Si chiamava Piersanti” : “Piersanti, si chiamava Piersanti“.Così, alzando il tono della voce, Graziano Delrio ha ripreso il premier Giuseppe Conte, che nel suo intervento alla Camera durante la votazione della fiducia all’esecutivo, citando il fratello del presidente Sergio Mattarella assassinato dalla mafia, lo ha definito “un congiunto” del capo dello Stato. “Si chiamava Piersanti“, ha scandito l’ex ministro dem tra la ...

Conte e le frasi su Piersanti Mattarella. Battaglia con Delrio : Il governo incassa la fiducia alla Camera. Scintille in Aula. L'ex ministro: non fare il pupazzo Governo, ok fiducia alla Camera. Conte: "Ognuno ha il suo conflitto di interessi". Bagarre

Delrio : "Su Piersanti Mattarella intollerabile dimenticanza Conte" : Le libertà e i diritti conquistati "li dobbiamo a uomini e donne che hanno fatto la Resistenza, che sono stati vittime della criminalità organizzata. Essere generici con delle scuse generiche, in ...

