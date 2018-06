Massimo Cacciari a valanga | bastonate su Matteo Renzi | ' A calci in c*** | fanno le

"Salvini è un piccolo Machiavelli Di Maio una mummia sorridente" Massimo Cacciari ad Affaritaliani.it : Governo Lega-M5S, Massimo Cacciari ad Affaritaliani.it: "Salvini dal punto di vista politico è stato finora straordinario e si è dimostrato davvero in gamba. Anche se detesto molte cose che dice e che fa, ha dimostrato una grande abilità politica. Salvini è un piccolo Machiavelli..." Segui su Affaritaliani.it

Massimo Cacciari - la punizione corporale per Matteo Renzi : 'Ora se ne va in giro per il mondo? Andrebbe preso a...' : Renzi ha annunciato di voler sparire per qualche mese dalla politica per girare il mondo e tenere conferenze , pagato, . Un annuncio un po' tardivo secondo l'ex sindaco di Venezia che a l'Espresso ha ...

Massimo Cacciari : 'Vi spiego perchè su Paolo Savona Mattarella ha esagerato' : ... ma non all'Economia. Il filosofo ed ex sindaco di venezia spiega anche perchè: 'Ma che minaccia reale volete che fosse uno come il professor Savona, che ha passato una vita a braccetto con governi, ...

Siracusa. Lezione con il filosofo Massimo Cacciari all'Orecchio di Dionisio : appuntamento giovedì pomeriggio : Il ciclo di lezioni inserite nel programma del Festival al Teatro greco di Siracusa si inserisce nel percorso che vede l'Inda associare all'allestimento degli spettacoli anche momenti di riflessione ...

Massimo Cacciari : 'Non sono barbari ma rischiamo il default' : 'sono curioso , ma anche preoccupatissimo , perché l'Italia non può scherzare col fuoco'. Massimo Cacciari in una intervista a il Fatto quotidiano si dice molto scettico sul nuovo governo di Matteo ...

Massimo Cacciari testimonial di Piceno d'Autore : 'La scienza è cosciente di se stessa? La scienza si conosce, è cosciente di cambiare le nostre vite? C'è un fine per il progresso della scienza?' sono i quesiti posti da Cacciari nel corso della ...

I responsabili dello stallo politico? Renzi e Berlusconi. Parola di Massimo Cacciari : A sentire le parole di Mattarella sembra che siamo davanti a una crisi istituzionale, oltre che politica. Soprattutto istituzionale. Noi ci soffermiamo sulle scaramucce politiche, senza renderci ...

Massimo Cacciari : 'Pd partito fantasma e se fanno fuori Renzi...' : Salvini e Di Maio? 'Due falsi vincitori'. Ma, come spesso accade, è contro il Pd che Massimo Cacciari si scaglia. Lo fa in una intervista a Il Fatto Quotidiano, in cui dice anche che Mattarella '...

Massimo Cacciari : "I 5 Stelle hanno fatto una figura di m...." : "Se si tornasse al voto potrebbe cambiare qualcosa: i CinqueStelle hanno fatto una figura di merda, la loro posizione di poter fare il governo con uno o con l'altro purché con la premiership di Di Maio non gli ha fatto fare un figurone. Basta vedere i risultati, anche in Friuli". Ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a Un Giorno da pecora, il filosofo Massimo Cacciari fotografa così la situazione politica dopo il niet di Renzi ...