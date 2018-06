Mario Federico è l' ad di McDonald' s Italia | Friggevo patatine e oggi sono il

huffingtonpost

(Di martedì 26 giugno 2018)è nato a Scafati (Salerno) nel 1963 e dall'ottobre del 2016 è l'amministratore delegato indella catena di fast food più famosa del mondo:'s. Un "self-made man" lo definisce il Corriere della Sera che racconta la sua storia."La mia prima settimana da's? L'ho passata friggendo. E ho scoperto un mondo. Da's si potrebbe fare una laurea della patatina perché non è certo un affare semplice. Da noi si parte dallo studio di quali patate usare, l'umidità, la grandezza e modo di tagliarle. Per questo se ne vendono tante" È un "campano doc", ultimo di otto figli,sin da bambino riferisce di aver sviluppato un carattere "resiliente", di cui va orgoglioso."Ho capito grazie alla mia famiglia che devi aver sempre chiari i tuoi obiettivi e batterti per avere quello che vuoi. Ad esempio ...