davidemaggio

: RT @Primaonline: #FLASH: Marinella Soldi lascia il Gruppo Discovery dove ricopriva la carica di chief strategy officer Emea & managing dire… - GiovanniCocconi : RT @Primaonline: #FLASH: Marinella Soldi lascia il Gruppo Discovery dove ricopriva la carica di chief strategy officer Emea & managing dire… - Mattiabuonocore : Marinella Soldi che lascia #Discovery è la fine di un’era. Chi ci andrà ora? - scuppi : RT @Primaonline: Marinella Soldi lascia Discovery -

(Di martedì 26 giugno 2018)Significativo cambiamento ai vertici di, CSO EMEA & MD Southern Europe, ha infatti deciso dire il gruppo nell’ottobre prossimo, per intraprendere nuove sfide professionali. Ad annunciarlo questa mattina sono stati JB Perrette, President & CEONetworks International, e Kasia Kieli, President & MDNetworks EMEA. L’addio della top manager avverrà a quasi dieci anni dal suo ingresso in azienda. “Ho vissuto con impegno e passione ogni istante del mio percorso ine sono orgogliosa dei risultati raggiunti in Italia e in Sud Europa. Abbiamo avuto da subito un approccio coraggioso e abbiamo costruito una media company differente e rilevante, dimostrando come si possa innovare e avere risultati economici di successo con una linea editoriale coraggiosa ed inclusiva. Nonostante sia ...