Maria De Filippi | la tenera dedica su Instagram del figlio Gabriele Costanzo

Gabriele Costanzo - dedica a Maria De Filippi/ Foto - il figlio di Queen Mary : "Noi siamo uno la forza..." : Gabriele Costanzo, la dedica speciale a mamma Maria De Filippi sui social conquista tutti. La Foto e le parole speciali del figlio della famosa conduttrice.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 15:32:00 GMT)

Uomini e Donne/ Giorgio Manetti lascia il programma? Pronta la proposta di Maria De Filippi (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti lascia davvero lo show? Maria De Filippi potrebbe accogliere la proposta del web e farne il nuovo opinionista(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Maria De Filippi - Gemma Galgani ospite d'eccezione di Temptation Island : Quest'anno a Temptation Island ci sarà un'ospite d'eccezione. Come rivela il sito Davide Maggio, la star del trono over di Uomini e Donne di Maria De Filippi barcherà in Sardegna e sarà ospite del ...

Maria De Filippi - terremoto a Uomini e donne : la scelta di Giorgio Manetti : Giorgio Manetti ha salutato per sempre Uomini e donne , oppure tornerà? Se lo chiedono i fan dello show di Maria de Filippi. E se lo chiede il sempre attentissimo BitchyF. Durante l'ultima puntata del ...

Irama frena Riki nella classifica Fimi del 22 giugno - tutti gli ex di Amici di Maria De Filippi al vertice : La classifica Fimi del 22 giugno 2018 è decisamente dominata dagli ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi: il vincitore dell'ultima edizione Irama si conferma primatista dopo 3 settimane dal debutto del suo album Plume, che continua ad essere il più venduto e scaricato in Italia. Subito dopo debutta Live & Summer Mania, la riedizione dell'ultimo album di Riki: il vincitore della penultima edizione del talent show di Canale 5 si afferma ...

Costantino Vitagliano : la proposta di Maria De Filippi! : Costantino Vitagliano, considerato il re dei tronisti di Uomini e Donne, ha raccontato in un’intervista il bellissimo periodo nel quale la sua carriera lavorativa stava decollando. Inoltre ha svelato la proposta avuta da Maria De Filippi! Costantino Vitagliano è divenuto popolare quando nel lontano 2003 rifilò un bel “no” alla tronista Lucia Pavan. Questa decisione suscitò molto scalpore tanto che la redazione di Uomini e Donne ...

Amici 2018/ Dopo la vittoria di Irama : il sold out e il messaggio di Carmen a Maria De Filippi : Amici 2018, Dopo la vittoria di Irama arriva anche il sold out; per lui e Carmen Ferreri bisogna ringraziare solo una persona: Maria De Filippi, ecco perché.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 05:08:00 GMT)

Mara Venier dà l'addio a Maria De Filippi : 'Mi mancherete' : Mara Venier è la prossima conduttrice di Domenica In. La Rai l'ha richiamata a furor di popolo per risollevare i bassi ascolti del contenitore domenicale affidato a Cristina Parodi , che continuerà ad ...

Francesca Cipriani chiede aiuto a Maria De Filippi : "Fammi diventare tronista" : Francesca Cipriani è sicuramente stata una delle grandi protagoniste di questa edizione dell' Isola dei Famosi , ma ora che su di lei si sono spenti i riflettori chiede aiuto. E a chi chiede aiuto? A ...

Amici di Maria De Filippi – Il ballerino Andreas Muller in ospedale : “non mangio da giorni” [FOTO e VIDEO] : Andreas Muller in ospedale: ecco cosa è successo al ballerino di Amici di Maria De Filippi E’ terminato da poco più di una settimana il serale del talent show di Canale 5 “Amici di Maria De Filippi”, vinto dal cantante Irama. A pochi giorni dal termine dell’edizione 2018 dell’amatissimo programma, arriva una brutta notizia per tutti i fan: il ballerino Andreas Muller, vincitore della 16ª edizione di Amici, ...

Mara Venier torna in Rai : «Mi mancherete amici miei» - il saluto a Maria De Filippi : È arrivato il momento dei saluti per Mara Venier. Dalla prossima stagione televisiva la nota conduttrice veneta tornerà in Rai per risollevare le sorti di 'Domenica in'. Sarà la sua decima conduzione ...

AMICI 2018/ Carmen Ferreri e la dedica per Maria De Filippi : "Grazie a te ho scoperto chi sono" : AMICI 2018, Irama è il vincitore assoluto: bagno di folla alle tappe dell'instore tour, concerti sold out e nuove date per il Plume Tour che partirà in autunno.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 22:13:00 GMT)

Amici 17 - Carmen Ferreri ringrazia Maria De Filippi : "Grazie a te - ho scoperto realmente chi sono" : Anche quest'anno, Amici, il talent show di Maria De Filippi, è riuscita a monopolizzare le classifiche di inizio estate. Irama, Biondo, Carmen ed Einar, infatti, si sono subito piazzati ai primi posti della classifica Fimi degli album più venduti in Italia.Carmen Ferreri, 18enne proveniente da Trapani, una delle finaliste della diciassettesima edizione del talent show, che si è terminata con la vittoria di Irama, ha voluto dedicare un ...

Amici : Carmen Ferreri e la dedica speciale a Maria De Filippi : Carmen Ferreri fa una dedica a Maria De Filippi dopo Amici: “Come una mamma” La cantante Carmen Ferreri, finalista del talent show Amici di Maria De Filippi, fa una dedica social a una persona speciale grazie a cui sta vivendo un sogno. La persona in questione è proprio Maria De Filippi. Parole di profonda gratitudine […] L'articolo Amici: Carmen Ferreri e la dedica speciale a Maria De Filippi proviene da Gossip e Tv.