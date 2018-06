Maria De Filippi | il figlio Gabriele Costanzo le fa una dedica | ecco cos’ha scritto

Gabriele Costanzo dedica social alla mamma Maria De Filippi : Gabriele Costanzo è il figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo che è stato adottato nel 2004, ma quel che è certo è che l’amore che lega il ragazzo ai suoi genitori è immenso. Qualche giorno fa, ha pubblicato su” Instagram” uno scatto molto tenero in compagnia della madre seguito da un messaggio altrettanto dolce. “Noi siamo uno la forza dell’altro” questa la dedica di Gabriele Costanzo alla signora della tv che nella foto sorrideva ...

Uomini e Donne/ Giorgio Manetti lascia il programma? Pronta la proposta di Maria De Filippi (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti lascia davvero lo show? Maria De Filippi potrebbe accogliere la proposta del web e farne il nuovo opinionista(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Maria De Filippi - Gemma Galgani ospite d'eccezione di Temptation Island : Quest'anno a Temptation Island ci sarà un'ospite d'eccezione. Come rivela il sito Davide Maggio, la star del trono over di Uomini e Donne di Maria De Filippi barcherà in Sardegna e sarà ospite del ...

Maria De Filippi - terremoto a Uomini e donne : la scelta di Giorgio Manetti : Giorgio Manetti ha salutato per sempre Uomini e donne , oppure tornerà? Se lo chiedono i fan dello show di Maria de Filippi. E se lo chiede il sempre attentissimo BitchyF. Durante l'ultima puntata del ...

Irama frena Riki nella classifica Fimi del 22 giugno - tutti gli ex di Amici di Maria De Filippi al vertice : La classifica Fimi del 22 giugno 2018 è decisamente dominata dagli ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi: il vincitore dell'ultima edizione Irama si conferma primatista dopo 3 settimane dal debutto del suo album Plume, che continua ad essere il più venduto e scaricato in Italia. Subito dopo debutta Live & Summer Mania, la riedizione dell'ultimo album di Riki: il vincitore della penultima edizione del talent show di Canale 5 si afferma ...

Costantino Vitagliano : la proposta di Maria De Filippi! : Costantino Vitagliano, considerato il re dei tronisti di Uomini e Donne, ha raccontato in un’intervista il bellissimo periodo nel quale la sua carriera lavorativa stava decollando. Inoltre ha svelato la proposta avuta da Maria De Filippi! Costantino Vitagliano è divenuto popolare quando nel lontano 2003 rifilò un bel “no” alla tronista Lucia Pavan. Questa decisione suscitò molto scalpore tanto che la redazione di Uomini e Donne ...

Amici 2018/ Dopo la vittoria di Irama : il sold out e il messaggio di Carmen a Maria De Filippi : Amici 2018, Dopo la vittoria di Irama arriva anche il sold out; per lui e Carmen Ferreri bisogna ringraziare solo una persona: Maria De Filippi, ecco perché.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 05:08:00 GMT)

Mara Venier dà l'addio a Maria De Filippi : 'Mi mancherete' : Mara Venier è la prossima conduttrice di Domenica In. La Rai l'ha richiamata a furor di popolo per risollevare i bassi ascolti del contenitore domenicale affidato a Cristina Parodi , che continuerà ad ...

Francesca Cipriani chiede aiuto a Maria De Filippi : "Fammi diventare tronista" : Francesca Cipriani è sicuramente stata una delle grandi protagoniste di questa edizione dell' Isola dei Famosi , ma ora che su di lei si sono spenti i riflettori chiede aiuto. E a chi chiede aiuto? A ...