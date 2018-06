Mare | Venero | Arpav e Regione studiano i delfini | primi avvistamenti

meteoweb.eu

(Di martedì 26 giugno 2018) E’ iniziata da pochi giorni la campagna di monitoraggiosuie subito sono stati avvistati iesemplari. Tra questi, un paio di esemplari (foto in alto) hanno fatto capolino l’11 giugno, di fronte alla foce del Po di Pila, a 12 km a est di Punta della Maestra. L’attività fa parte delle azioni previste per l’implementazione della Direttiva Europea Quadro sulla Strategia per l’Ambiente Marino – “Marine Strategy”, recepita in Italia dal D.Lgs 190 del 2010. ARPA Veneto, sulla base di accordi con ladel Veneto, Arpa Emilia Romagna e il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del, a partire da giugno ha il compito di controllare le popolazioni di mammiferi marini, in particolare la specie Tursiops truncatus. Nel dettaglio idevono essere identificati con riprese fotografiche, in grado di individuare segni distintivi permanenti ...