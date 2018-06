Marco Carta in ospedale | il cantante non è stato bene e ai fan spiega | “Ci vorrà un po’

Marco Carta in ospedale - cos'ha?/ Foto dopo il malore : "Mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi" : dopo il silenzio social, Marco Carta ha deciso di condividere con i fan un momento difficile. Il cantante sardo è in ospedale e per un po' non potrà dedicarsi al suo lavoro, ecco come sta(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 11:39:00 GMT)

Marco Carta ospite da Carlo Conti : “La fede mi ha dato grande forza” : Marco Carta ad Assisi da Carlo Conti tra fede e musica Martedì 19 giugno è andata in onda su Rai1 dalla Piazza Inferiore della Basilica di San Francesco d’Assisi la serata benefica “Con il cuore nel nome di Francesco” condotta da Carlo Conti. Da molti anni il programma sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. Un parterre ricco di ospiti hanno calcato il palco tutti uniti per ridare un sorriso a chi l’ha perduto: ...

Marco Carta tra i giudici di IBAND - nuovo talent di La5 per i gruppi al via prossimamente : Marco Carta tra i giudici di IBAND. I casting per il nuovo talent di La5 sono già iniziati e sono anche trapelati i nomi dei coach che prenderanno parte alla prima edizione del programma presto al via sul canale in rosa di Mediaset. La novità è comparsa sulla pagina ufficiale dell'evento ma attende di essere confermata da parte del diretto interessato che ancora tace. Al suo fianco, anche Silvia Salemi e Sal Da Vinci per completare la giuria ...

Irama - la speciale dedica di Marco Carta : 'Forza Filippo' : ... mentre si trovavano entrambi negli studi della casa discografica Warner, sottolineando l'indiscutibile talento di Irama, e i sacrifici da lui fatti per farsi strada nel mondo della musica e dello ...

Irama è il vincitore di Amici 17 : la dedica speciale di Marco Carta : Irama vince Amici 17: il sostegno da casa di Marco Carta Irama ha vinto Amici 17, il seguitissimo talent di Maria De Filippi in onda su Canale 5 e conclusosi, in via del tutto eccezionale, lunedì 11 giugno. La categoria canto è tornata a trionfare al serale di Amici 2018 con la vittoria di Irama dopo che lo scorso anno a vincere era stato il ballerino Andreas Muller. Il cantautore ha battuto Carmen con il 63% dei voti e ha avuto la meglio su ...

Amici 17 - tra i finalisti spunta un amico di Marco Carta : la dedica sui social : Amici 17: la dedica di Marco Carta all’amico Irama Mancano poche ore all’attesissima finale di Amici 17 e, qualche minuto fa, sui social un ex allievo della scuola ha voluto dire la sua. A palesare il suo sostegno all’amico Irama è stato nello specifico Marco Carta, uno dei vincitori più amati e seguiti del talent […] L'articolo Amici 17, tra i finalisti spunta un amico di Marco Carta: la dedica sui social proviene da ...

Gli ospiti di Con il cuore ad Assisi da Ermal Meta e Fabrizio Moro a Marco Carta : Sono stati annunciati i primi ospiti di Con il cuore, l'evento benefico atteso ad Assisi ed in diretta su Rai1 il prossimo 19 giugno. Tra gli ospiti di Con il cuore nel nome di Francesco vedremo i vincitori del Festival di Sanremo 2018, Ermal Meta e Fabrizio Moro. Ci sarà anche Bianca Atzei, reduce dalla recente esperienza da "naufraga" all'Isola dei Famosi. Confermata è inoltre la presenza di Marco Carta, Noemi, Nino Frassica, Ron ed ...

Deborah Iurato e Marco Carta tra gli ospiti di Scanzonissima il 6 giugno per l’ultima puntata : Gli ospiti di Scanzonissima del 6 giugno sono finalmente ufficiali. Saranno Marco Carta e Deborah Iurato a capitanare le due squadre dell'atto conclusivo del programma condotto da Gigi e Ross. L'appuntamento è previsto per il 6 giugno alle 21,20 su Rai2. La chiusura prevede qualcosa di molto speciale, con sei concorrenti per ogni band e una serie di prove che dovranno superare tra intonazione e vocalità con elementi di disturbo che ...

Marco Carta scende dal palco e bacia una ragazza down : Marco Carta scende dal palco e dedica una canzone a una ragazza down . È successo a Pula , durante un concerto del cantante lanciato da Amici. Il video è stato condiviso sui social dall'Associazione ...