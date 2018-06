Maradona | che caduta di stile | dito medio dopo il secondo goal dell' Argentina alla Nigeria

VIDEO Maradona - che gestaccio del Pibe de Oro! Dito medio antisportivo ai nigeriani : E’ estasi tutta argentina questa sera. L’Albiceleste era attesa allo scontro decisivo contro la Nigeria, nell’ultimo turno dei gruppo D dei Mondiali 2018 di calcio, e la vittoria è arrivata. I gol sono stati firmati da Leo Messi e Rojo, dopo che la Nigeria era pervenuta al pareggio con Moses su rigore. Un tifoso d’eccezione al seguito della sua Nazionale: Diego Armando Maradona. Ebbene, l’ex fenomeno del calcio ...

'Caso Argentina' ai Mondiali - Maradona : 'Via Sampaoli - non sa che fare' : Roma - 'Ho una rabbia dentro il petto che non riesce ad esplodere : quest'Argentina non sa a cosa giocare, non ha soluzioni per nulla, né a centrocampo né in difesa né in attacco'. E' il duro sfogo di ...

Maradona scuote l'Argentina : 'Spero che si siano presi a pugni' : TORINO - ' Ho una rabbia che non si può definire a un dolore dentro molto grande perché chi ha vestito questa maglia non può vedere la Nazionale martoriata dalla Croazia che, a dire il vero, non è il ...

Argentina - Maradona bacchetta Sampaoli e chiede due cambi nella formazione titolare : Diego Armando Maradona non le manda a dire a Sampaoli e chiede a gran voce due cambi nella formazione delle prossime gare dell’Albiceleste Diego Armando Maradona è tornato per un attimo a vestire i panni da ct dell’Argentina e guardando al match di giovedì con la Croazia ha dispensato consigli al tecnico Sampaoli dopo il deludente pareggio per 1-1 dell’Albiceleste all’esordio mondiale contro l’Islanda. Durante la ...

Mondiali 2018 : Messi non è Maradona - ma l'Argentina è un'orchestra stonata : 5 I primi giorni dei Mondiali 2018 ci regalano un Cristiano Ronaldo in versione Real ed un Leo Messi nemmeno lontano parente del fuoriclasse ammirato solitamente con il Barcellona. Mentre il Portogallo è rimasto a galla contro una Spagna certamente più forte ed organizzata grazie alle prodezze del suo uomo-simbolo, l'Argentina non è andata al di la' dell'1-1 contro l'animosa Islanda e, sulla mancata vittoria dell'Albiceleste, pesa ...

Mondiali - Maradona chiede scusa : 'Non sapevo che non si potesse fumare' : ROMA - Quando Diego Armando Maradona è in tribuna, diventa un'attrazione parallela alla partita. Il suo modo intenso di vivere il match è uno spettacolo che le telecamere vanno a cercare costantemente.

Nainggolan vs Ct Belgio/ 'Escluso dal Mondiale perchè mi comporto male fuori dal campo? Allora Maradona...' : Nainggolan vs Ct Belgio: il centrocampista della Roma è stato escluso per il Mondiale a causa degli atteggiamenti extra-campo, 'Allora Maradona...'.

Nainggolan : 'Martinez mi ha tolto un sogno - mi si giudica per quello che faccio fuori dal campo. E Maradona?' : Radja Nainggolan, ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine del quotidiano belga HLN. Ecco le sue dichiarazioni: La tua carriera nel Belgio è arrivata alla fine? Sì, ne ho avuto abbastanza, il ...

Maradona torna ad allenare in Bielorussia e sarà anche il presidente - Calcio : Maradona, che dovrebbe svolgere anche il ruolodi allenatore, inizierà la sua nuova avventura dopo la fine della Coppa del Mondo in Russia e quindi dopo metà luglio. La Dinamo Brest al momento è ...

Ince rievoca un episodio con Alex Ferguson : 'Quella volta che mi disse arrabbiato 'tu non sei Maradona'' : Il peggio per Sir Alex Ferguson sembra essere passato. Sabato scorso infatti, l'ex manager del Manchester United è stato operato d'urgenza per emorragia cerebrale e, dopo un paio di giorni passati in ...

Anche Maradona saluta Sarri : "Mi diede una lezione di umiltà" : Nel momento in cui a Napoli ci si interroga sul futuro di Maurizio Sarri, in attesa di capire se entro il 30 maggio arriverà un club a pagare la clausola di otto milioni dell'allenatore e soprattutto ...

Maradona infiamma la corsa scudetto : “speriamo che il culo abbandoni la Juve” : Sempre più calda la situazione tra Napoli e Juventus. Diego Armando Maradona fa causa ad EA Sports, il Pibe de Oro è stato erroneamente utilizzato come simbolo della Juventus all’interno del gioco Fifa 2018. Il volto di Maradona è ben visibile nella curva bianconera, con tanto di striscione “Amo la Juventus”. Maradona a Radio Kiss Kiss ha parlato dell’accaduto e non solo: “speriamo che il culo abbandoni la Juve, i giocatori del Napoli ...