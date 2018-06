Mandole e lenticchie | India contro Usa

huffingtonpost

(Di martedì 26 giugno 2018) L'ha deciso dazialcune merci americane, prodotti agricoli come mandorle, mele o, alcuni tipi di acciaio e alluminio. La decisionena diventerà operativa il 4 agosto prossimo, allo scopo di consentire ulteriori negoziati fra i due paesi per impedire questa escalation di guerra commerciale frae Stati Uniti.Ma il fatto stesso che la decisione sia stata assunta dal governo di Narendra Modi la dice lunga sullo stato dell'arte fra gli Stati Uniti dell'amministrazione Trump e le grandi economie capitalistiche dell'Asia. Qui non stiamo parlando della Cina, nazione con la quale gli Usa hanno diversi tavoli di confronto, economico e politico, ma di paesi con i quali l'amministrazione Trump vorrebbe costruire o ha da decenni rapporti strategici, come l'o il Giappone o l'Australia.Washington, da tempo, cerca di mettere su una forte partnership ...