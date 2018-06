Maltempo Puglia | piogge intense a Bari | allagate strade e cantine

Maltempo - Unaprol : in Puglia danni per 120 milioni di euro agli uliveti : Settimana drammatica per l’agricoltura pugliese, colpita da bombe d’acqua e violente grandinate, con chicchi record per dimensioni e peso: è l’allarme lanciato dall’Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive (Unaprol). Attualmente sono in corso gli accertamenti per valutare l’entità dei danni al settore olivicolo, già duramente provato dalle gelate di febbraio che hanno gravemente compromesso lo stato vegetativo di ...

Maltempo al Sud : Puglia flagellata - danni ingenti : Bombe d’acqua, trombe d’aria e violente grandinate si stanno abbattendo negli ultimi giorni sulla Puglia e sta salendo la conta dei danni che, secondo Coldiretti Puglia, dagli ortaggi, agli oliveti, dai mandorleti ai ciliegeti, dai vigneti al grano, nei primi 6 mesi dell’anno sta sfiorando i 2 miliardi di euro, soprattutto per il dimezzamento della produzione di olive, mandorle bruciate e le piantine allettate di ortaggi. ...

Xylella e Maltempo - produzione di olio dimezzata in Puglia. Coldiretti : così crescerà l'import dall'estero : 'Il settore, già alle prese con l'emergenza nazionale Xylella che ha distrutto l'economia olivicola del Salento - dice il presidente del Cno Gennaro Sicolo - adesso fa la conta dei danni provocati ...

Maltempo al Sud - situazione critica in Puglia : oltre 100mm di pioggia e numerosi tornado - danni e disagi in tutta la Regione. Diluvia anche in Sicilia [LIVE] : Il Maltempo che sta colpendo il Sud Italia in queste ore s’è particolarmente accanito sulla Puglia, dove si registrano numerose criticità per le piogge torrenziali e le trombe d’aria. Tra ieri sera e oggi pomeriggio sono caduti ben 137mm di pioggia a Palo del Colle, 88mm a Cisternino, 66mm a Bari, 35mm a Corato, 33mm a Terlizzi. Violenti temporali nel primo pomeriggio di oggi hanno inoltre scaricato nell’estremità meridionale ...

Maltempo : allerta arancione in Puglia : ANSA, - BARI, 15 GIU - La Protezione Civile pugliese ha diramato l'allerta arancione , che precede l'allerta rossa, che è la più grave, dalle ore 13 di oggi per le 11 ore successive. L'allerta prevede ...

Maltempo Puglia : violento temporale sul Gargano - evacuato campeggio a Rodi : I forti temporali della notte hanno creato notevoli disagi in diverse zone del Gargano: il nubifragio che ha interessato parte della provincia di Foggia ha creato problemi di viabilità e allagamenti. Tra le zone più colpite quella di Rodi Garganico e di Lido del Sole, dove le abbondanti precipitazioni hanno causato allagamenti e problemi ad un campeggio che è stato evacuato. Numerose le chiamate e le richieste di intervento giunte ai vigili del ...

Maltempo in Puglia : circolazione ferroviaria rallentata : Torna lentamente alla normalità la circolazione ferroviaria in Puglia, fortemente rallentata nella mattinata a causa dell’ondata di Maltempo che ha colpito la regione. Interessate le linee Bari-Lecce (tra Polignano a Mare e Mola e tra Bari Torre a Mare e Bari Centrale), Bari-Foggia (tra Bari Palese e Santo Spirito) e Bari -Taranto (tra Modugno e Bari Sant’Andrea). I fulmini hanno danneggiato gli impianti di circolazione mentre le ...

Maltempo Puglia : danni e disagi a Bari - allagati sottopassi e il palagiustizia : Forte temporale questa mattina ha colpito Bari: le intense precipitazioni hanno provocato allagamenti in diversi punti della città. Il sottopasso di Santa Fara si è riempito d’acqua così come diversi locali al San Paolo, e diversi automobilisti sono stati soccorsi. Numerose le richieste di intervento ai vigili del fuoco. A causa dello sversamento in mare di acqua fognaria dalla condotta Matteotti è stato disposto il divieto ai bagni a Pane ...

Allerta Meteo - forte Maltempo al Sud : Puglia e Sicilia sott’acqua - ma attenzione in Calabria nel weekend [MAPPE e DETTAGLI] : 1/16 ...

Maltempo Puglia : nubifragio in provincia di Foggia - allagamenti e disagi : Un violento nubifragio ha investito nella notte gran parte della provincia di Foggia: allagamenti a Lido del Sole, dove i vigili del fuoco del comando provinciale stanno operando con diverse squadre. disagi anche a San Giovanni Rotondo, i pompieri hanno tratto in salvo alcune persone all’interno di un’auto bloccata dall’acqua. disagi per i collegamenti delle Ferrovie del Gargano: sui binari si sono riversati fango e detriti, ...

Maltempo - ennesimo tornado al Sud : stavolta in Puglia [FOTO LIVE] : 1/9 Il tornado di Marina Serra (Tricase) ...

Maltempo Puglia : nuove disposizioni per il superamento delle criticità : nuove disposizioni per il superamento delle criticità causate dal Maltempo nelle province di Foggia, Lecce e Taranto tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013: l’ordinanza, pubblicata nell’ultima Gazzetta ufficiale, è firmata dalla Protezione civile. L'articolo Maltempo Puglia: nuove disposizioni per il superamento delle criticità sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Puglia : situazione critica nel Foggiano - ingenti danni alle colture : L’ondata di Maltempo che da ieri sta interessando la Puglia ha colpito principalmente le zone della Capitanata: vento forte, piogge e grandinate hanno investito Foggia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Cerignola e Apricena. Tanti gli alberi sradicati, i rami spezzati e i segnali stradali abbattuti. Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia per allagamenti in box e scantinati. Segnalati disagi ...

Maltempo - Coldiretti Puglia : pioggia incessante - allagamenti - grandinate mettono a dura prova le campagne : “pioggia incessante, allagamenti, grandinate hanno messo a dura prova le campagne pugliesi, dove l’eccezionale ondata di Maltempo sta pregiudicando sia le attivita’ di raccolta che di messa a dimora delle colture. In provincia di Foggia allagate anche le piante di meloni ad Apricena, oltre ai disastrosi effetti sugli ortaggi, sulle piantine di pomodoro appena trapiantate, sull’asparago a fine raccolta, sul grano che ...