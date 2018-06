Maltempo in Sicilia | enorme tornado tra Erice e il Monte Cofano FOTO e VIDEO

Maltempo : strade distrutte e raccolti cancellati - Coldiretti ‘stato di calamità in Sicilia’ : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) – strade poderali, interpoderali e comunali distrutte, terreni che hanno cambiato conformazione a causa di ampi fronti di smottamento, raccolti cancellati, corsi d’acqua ingrossati e fuoriusciti dal proprio alveo. E’ cominciata la conta dei danni causati dalle piogge dei giorni scorsi nelle province di Caltanissetta ed Enna. La Coldiretti con i propri tecnici sta monitorando il territorio ma ormai è ...

Maltempo : strade distrutte e raccolti cancellati - Coldiretti ‘stato di calamità in Sicilia’ (2) : (AdnKronos) – Colpite anche alcune produzioni frutticole, con notevole cascola derivante dalla forte pioggia e dai venti. “è un’annata che non fa presagire nulla di positivo non solo per il Maltempo ma anche per i prezzi alla produzione che rimangono bassi – spiegano dalla Coldiretti -. Il grano, in fase di trebbiatura, in molti areali ha perso le qualità minime per essere commercializzato”. In tutto il territorio ...

Maltempo : strade distrutte e raccolti cancellati - Coldiretti 'stato di calamità in Sicilia' (2) : (AdnKronos) - Colpite anche alcune produzioni frutticole, con notevole cascola derivante dalla forte pioggia e dai venti. "È un’annata che non fa presagire nulla di positivo non solo per il Maltempo ma anche per i prezzi alla produzione che rimangono bassi - spiegano dalla Coldiretti -. Il grano, in

Maltempo : strade distrutte e raccolti cancellati - Coldiretti 'stato di calamità in Sicilia' : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - strade poderali, interpoderali e comunali distrutte, terreni che hanno cambiato conformazione a causa di ampi fronti di smottamento, raccolti cancellati, corsi d’acqua ingrossati e fuoriusciti dal proprio alveo. E' cominciata la conta dei danni causati dalle piogge dei

Maltempo : Coldiretti - 'strage del grano in Sicilia - è calamità' : I danni sono evidenti e avranno ripercussioni notevoli sulla economia agricola e non solo. "Per questo - conclude la Coldiretti di Enna e Caltanissetta - abbiamo chiesto agli enti preposti il ...

Maltempo Sicilia - nubifragio a Palermo : allagamenti - alberi abbattuti e automobilisti bloccati nei sottopassi : Decine gli interventi dei vigili del fuoco a Palermo a causa del nubifragio che si è abbattuto nella notte in città provocando numerosi disagi: segnalati allagamenti, alberi caduti, automobilisti intrappolati soprattutto nei sottopassi, dove le carreggiate si sono trasformate in veri e propri fiumi d’acqua. Registrati tombini saltati e garage allagati in diverse zone della città. Le situazioni più critiche a Falsomiele, Bonagia, Ciaculli e ...

Maltempo al Sud - violenti temporali nella notte nel basso Tirreno tra Calabria e Sicilia [LIVE] : Maltempo – violenti temporali stanno colpendo le zone tirreniche di Calabria e Sicilia nella notte: sono in atto nubifragi, grandinate e tempeste di fulmini. A Cefalù, sul litorale palermitano, sono caduti 13mm di pioggia. I fenomeni si intensificheranno ulteriormente durante la notte e nelle prime ore del mattino tra Calabria meridionale e Sicilia orientale: dopo i fenomeni estremi che hanno colpito la Sardegna nel pomeriggio di ieri, ...

Maltempo al Sud - violenti temporali nella notte nel basso Tirreno tra Calabria e Sicilia [LIVE] : Maltempo – violenti temporali stanno colpendo le zone tirreniche di Calabria e Sicilia nella notte: sono in atto nubifragi, grandinate e tempeste di fulmini. A Cefalù, sul litorale palermitano, sono caduti 13mm di pioggia. I fenomeni si intensificheranno ulteriormente durante la notte e nelle prime ore del mattino tra Calabria meridionale e Sicilia orientale: dopo i fenomeni estremi che hanno colpito la Sardegna nel pomeriggio di ieri, ...

Maltempo sulle vacanze : in arrivo temporali Sicilia e Calabria : temporali in arrivo su gran parte del Paese e soprattutto su Sardegna, Sicilia e Calabria. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, con allerta ...

Maltempo sulle vacanze : in arrivo temporali su Sardegna - Sicilia e Calabria : temporali in arrivo su gran parte del Paese e soprattutto su Sardegna, Sicilia e Calabria. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, con allerta ...

Temporali e vento forte in Sicilia : allerta gialla per Maltempo : allerta meteo gialla per maltempo in Sicilia. Temporali in arrivo dal tardo pomeriggio di oggi domenica 24 giugno e per tutta la giornata di domani.

Maltempo - Italia divisa a metà nel giorno del Solstizio d’Estate : sole e caldo al Nord - bombe d’acqua in Sicilia [DATI] : 1/4 ...

Maltempo - la Sicilia attende il Solstizio d’Estate 2018 sotto la pioggia : allagamenti a Canicattì - chiusa la strada di Licata [DATI] : Forte Maltempo oggi in Sicilia, a dispetto dell’estate che si appresta ad arrivare. Le piogge hanno interessato diverse parti della Regione. La città più colpita è stata Licata, dove sono caduti ben 62mm di pioggia, segue Canicattì con 60mm, Caltanissetta con 48mm, Francavilla di Sicilia con 33mm e Ragusa con 19mm. Traffico bloccato sulla strada statale 123 in entrambe le direzioni nel comune di Licata, in provincia di Agrigento, per ...

Allerta meteo Sicilia : Maltempo fino a domani : La Protezione civile regionale ha diramato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico in Sicilia valido fino alle 24 di domani, giovedì 21 giugno. In particolare, per la giornata di domani il livello è di Allerta gialla e si prevedono precipitazioni “da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su settori settentrionali dell’Isola, con quantitativi puntualmente moderati-isolate anche a carattere ...