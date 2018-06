: Ricordo al ministro dell'Interno maltese che l'Italia non coordinava l'operazione #Lifeline. In più negli ultimi 4… - DaniloToninelli : Ricordo al ministro dell'Interno maltese che l'Italia non coordinava l'operazione #Lifeline. In più negli ultimi 4… - RaiNews : #Malta annuncia inchiesta sul capitano della #Lifeline. Aggiornamenti su - HuffPostItalia : 'La nave Lifeline con 234 migranti a bordo potrebbe sbarcare a Malta'. L'annuncio del portavoce del governo francese -

non ha ancora ufficialmente confermato quanto sostenuto dai francesi sulla disponibilità a far attraccare la nave della ong tedesca.Secondo fonti del governo maltese, il premier Muscat sta considerando l'ipotesi di far sbarcare i 234 migranti a bordo se verranno ridistribuiti tra i Paesi europei "per evitare una escalation della crisi umanitaria". Nel frattempo, La Valletta ha annunciato l'apertura di una inchiesta sul capitano dellache ha ignorato le istruzioni delle autorità italiane.(Di martedì 26 giugno 2018)