milanlive

: RT @MilanLiveIT: #Maldini: 'Volevo fare il portiere. #Sacchi ci ha reso più ricchi' - PaolettCataleya : RT @MilanLiveIT: #Maldini: 'Volevo fare il portiere. #Sacchi ci ha reso più ricchi' - MilanLiveIT : #Maldini: 'Volevo fare il portiere. #Sacchi ci ha reso più ricchi' -

(Di martedì 26 giugno 2018) MILAN NEWS Intervistato da Federico Buffa nello speciale di Sky Sport per il suo compleanno, Paoloha ripercorso le tappe della sua carriera e non solo. Innanzitutto ha parlato di Nereo Rocco , uomo fondamentale per suo padre Cesare ma che lui non ha mai ...