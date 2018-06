Migranti - cargo Maersk attracca a Pozzallo : fine dell'odissea per i 110 a bordo : La nave cargo Alexander Maersk , con a bordo 110 Migranti , ha attracca to a Pozzallo , nel Ragusano, poco dopo mezzanotte Il sindaco Roberto Ammatuna ha ricevuto l'autorizzazione dal ministero...

La nave cargo Maersk attracca al porto di Pozzallo : E' finita l'odissea dell'imbarcazione, battente bandiera olandese, per ore in attesa dell'autorizzazione del Viminale

La nave Lifeline : “Chiediamo di attraccare in Francia”. Ma il maltempo la blocca. Via libera alla Maersk a Pozzallo : Né in Italia né, al momento, in nessun altro porto europeo: la nave delle Ong Lifeline resta in alto mare al largo di Malta senza che all’orizzonte si intraveda una soluzione per i 234 migranti salvati davanti alla Libia giovedì scorso, mentre trovano finalmente un approdo i 103 uomini, donne e bambini, a bordo della portacontainer della Maersk Lin...