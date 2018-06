Made in Italy : Sace Simest apre ufficio Shanghai (2) : (AdnKronos) – ‘Dopo avere intrapreso da tempo un percorso di forte cambiamento, sia al proprio interno sia in ambito internazionale, la Cina sta ora attuando importanti iniziative di apertura anche in ambito finanziario e normativo”, ha dichiarato Quintieri. “Questa nuova fase, che fa da apripista a un ruolo più incisivo anche per le società di export credit, porta con sé opportunità concrete e di qualità per le imprese ...

Made in Italy : Sace Simest apre ufficio Shanghai (3) : (AdnKronos) – In questo contesto, l’ufficio Sace Simest di Shanghai farà da punto di riferimento e di intermediazione con i principali stakeholder economico-finanziari cinesi – banche, autorità e agenzie specializzate – per sostenere le imprese italiane, assicurando le transazioni dai rischi politici e di mancato pagamento, rendendo più conveniente l’acquisto di prodotti italiani da parte di buyer internazionali, ...

GUERRA DEI DAZI/ C'è un Made in Italy che resiste - comunque - : L'export crescerà quest'anno del 5,8%. Grazie al riposizionamento verso i comparti a maggiore valore aggiunto. Ma ora servono più infrastrutture.

L'export italiano crescerà quest'anno del 5,8%. Grazie al riposizionamento verso i comparti a maggiore valore aggiunto. Ma ora servono più infrastrutture. FABIO ACCINELLI(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 06:07:00 GMT)

Alimentari e automobili a rischio dazi in Usa : trema il Made in Italy : Economia, sviluppo e occupazione sono le realtà che la guerra dei dazi rischia di mettere in ginocchio. Lo stesso presidente della Bce, Mario Draghi, ha lanciato l'allarme sul pericolo che le ...

Nuovi strumenti finanziari per le imprese Made in Italy dell' arredo-bagno : Il Sistema Arredo Bagno si caratterizza per un elevato surplus commerciale, confermando la qualità 'made in Italy' della produzione destinata all'estero. Come evidenziano i dati del Centro Studi di ...

Cosmesi - agricoltura e medicina : le nuove frontiere della bioplastica Made in Italy : È stato inaugurato a Castel San Pietro Terme, Bologna, il nuovo stabilimento di Bio-On, l’azienda della bioplastica fondata da Marco Astorri e Guy Cicognani. La struttura, che assorbirà i due impianti già esistenti, nasce grazie al recupero di uno stabilimento per la produzione di yogurt, abbandonato da anni. Frutto di un investimento di 20 milioni di euro, ospiterà 20 ricercatori. E ha una capacità produttiva di mille tonnellate ...

Ligabue a Taormina e Benevento per Made in Italy - tra importanti riconoscimenti e Nastri d’Argento : Ligabue a Taormina e Benevento nei prossimi giorni per ritirare importanti riconoscimenti legati al suo terzo film, Made in Italy. Il rocker di Correggio è tra i vincitori dei Nastri d’Argento 2018 di Taormina. La pellicola Made in Italy, verrà premiata il prossimo 30 giugno in una cerimonia attesa nel prestigioso Teatro Antico alla quale il Liga parteciperà. Non è l'unico riconoscimento per il film che vedere protagonisti Stefano Accorsi ...

Le esportazioni trainano le calzature Made in Italy ma la ripresa è lontana : L'export traina il settore calzaturiero ma parlare di ripresa è ancora prematuro perché si è aperto al di sotto delle aspettative il primo trimestre del 2018. ripresa dunque che fatica a prendere ...

Made in Italy - Coldiretti : l’escalation USA-Cina fa crollare i mercati alimentari : Crollano le quotazioni di mais e soia destinate principalmente all’alimentazione animale alla borsa merci di Chicago, principale punto di riferimento mondiale, con l’estendersi della guerra dei dazi tra i due giganti dell’economia mondiale apre che scenari inediti e preoccupanti nel commercio mondiale di alcuni prodotti base dei mercati dell’Unione Europea a partire da quelli agroalimentari. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che ...

Coldiretti : negoziati UE-Australia - stop al falso Made in Italy : L’Australia è tra i Paesi a maggiore diffusione delle imitazioni dei prodotti agroalimentari Made in Italy che sono state pericolosamente legittimate negli ultimi accordi commerciali bilaterali siglati dall’Unione Europea. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’avvio a Canberra dei negoziati per un accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e l’Australia. “E’ grave che non sia stata prevista in questo caso la ratifica ...

Made in Italy - Coldiretti : record di cibo italiani nel mondo - ma c’è il rischio dazi : E’ record storico per il Made in Italy agroalimentare nel mondo con le esportazioni che fanno registrare un incremento del 4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti sui dati Istat relativi al commercio estero nel primo quadrimestre 2018. Si tratta di un ottimo risultato proprio nell’anno del cibo italiano nel mondo che – sottolinea la Coldiretti – conferma le potenzialità del Made in Italy ...

"Made Green in Italy" : il bollino diventa realtà : Lo speriamo, perché l'Italia potrà portare in giro per il mondo un valido esempio di economia circolare. Il neo Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha detto di impegnarsi su aspetti virtuosi del ...

Guerra di dazi tra Usa e Cina - vince il Made in Italy?