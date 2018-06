Madame Miranda | il servizio di beauty on demand amato dalle star

vanityfair

: All'evento la ragazza di Madame Miranda mi voleva opacizzare (badate bene che non ero lucida ma solo GLOW) e io le ho urlato NOOOOOOOOO - Sarasp_ : All'evento la ragazza di Madame Miranda mi voleva opacizzare (badate bene che non ero lucida ma solo GLOW) e io le ho urlato NOOOOOOOOO -

(Di martedì 26 giugno 2018) «Avevamo una vita molto complessa e succedeva spesso che dovessimo prepararci in mezz’ora per andare a un evento post lavoro e lì puntualmente scattava il desiderio di avere qualcuno che dopo 12 ore d’ufficio fosse capace di rimetterti a posto», così Diamante Rossetti, che insieme a Gioia Fiorani, nel febbraio 2017, ha ideato undi conciergeche offre servizi di bellezza customizzati, descrive la sua nuova venture,. Un modello dionche ha digitalizzando il settore della bellezza e del benessere. Il dove, il come e il quando vuoi lo decide la cliente, se deve prerararsi a essere la sposa più bella, se vuole essere al top per la festa di compleanno che conta o cerca il grooming per un’occasione più o meno speciale, lespecialist disi occupano di lei. «I brand che utilizziamo sono quelli che proviamo noi ...