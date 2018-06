Macron | con Papa incontro ricco e intenso

Incontro “segreto” fra Conte e Macron : Secondo il premier italiano la nave avrebbe finalmente trovato un approdo, ma la Ong lamenta che «nessuno ci parla, sappiamo cosa ne è di noi solo via social» |

Macron - l'incontro chiesto da Conte : Il capo dell'Eliseo ha riferito inoltre che si è parlato di "migranti ed eurozona", non di "politica italiana", ed è stato un colloquio "proficuo e interessante".

Macron a Roma a colloquio con Conte : “Non esiste problema migranti”. Salvini : “Arrogante” : Ancora un botta e risposta tra Macron e Salvini, dopo l'incontro segreto avvenuto a Roma tra il presidente francese e il premier Conte. Il ministro degli Interni: "Troppo facile farsi la foto col Papa senza rispettare gli accordi e respingendo donne e bambini alle frontiere. L'arroganza francese non va più di moda in Italia".Continua a leggere

Migranti : Conte prepara Consiglio Ue - con Macron chiusa odissea Lifeline/Adnkronos : Roma, 26 giu. (Adnkronos) – Lavora sotto traccia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. A Palazzo Chigi da questa mattina presto, il premier lima il discorso che terrà domani alle Camere in vista del Consiglio Ue di giovedì e venerdì. La partita è tutta da giocare e l’accordo a Bruxelles decisamente in salita. Ma intanto Conte un risultato pare averlo messo già a segno: ieri, in gran segreto, ha incontrato a casina Valadier ...

Migranti : Conte prepara Consiglio Ue - con Macron chiusa odissea Lifeline/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Il premier tornerà a indicare le richieste che l’Italia porterà al tavolo con gli altri partner europei. A partire dall’istituzione dei Centri di protezione internazionale, i cosiddetti hotspot, e il superamento del Regolamento di Dublino. Ma anche la richiesta di intensificare accordi e rapporti tra Unione europea e Paesi terzi da cui partono o transitano i Migranti.L’Italia, come indicato nel documento in ...

Migranti : Conte prepara Consiglio Ue - con Macron chiusa odissea Lifeline/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Al suo arco il presidente del Consiglio italiano sa di poter contare su alcune frecce che possono fare breccia tra gli alleati. Tra queste, la contrarietà alle sanzioni alla Russia dell’Italia e le ottime relazioni, anche se in stato embrionale, del neo governo con il presidente statunitense Donald Trump. E proprio oggi, a Palazzo Chigi, Conte ha visto l’ambasciatore John Bolton, Consigliere per la sicurezza ...

Migranti - incontro segreto Macron-Conte : 'Lifeline a Malta' : Un incontro segreto, lunedì sera alla Casina Valadier di Roma, tra il premier Conte e il presidente francese Macron sblocca il caso della Lifeline. La nave della ong andrà a Malta, annuncia il capo ...

Macron : ieri incontro proficuo con Conte : 19.31 Con il premier italiano Conte "ci siamo confrontati su questioni di attualità, eurozona e migranti. Non abbiamo parlato di politica italiana". Lo precisa il presidente francese Macron, in conferenza stampa a Roma, a proposito dell' incontro privato di ieri sera. A chiederlo è stato lo stesso Conte, spiega. Macron assicura che la Francia accoglierà parte dei migranti che sono a bordo della Lifeline. "Nessuno può dire che la Francia è ...

Conte-Macron - incontro segreto a Roma sblocca il caso Lifeline : Il presidente francese: colloquio "riservato e "proficuo" Migranti, Lifeline attraccherà a Malta. Conte: "Una quota in Italia"

Lifeline attraccherà a Malta - l'Italia accoglierà una quota di migranti - Colloquio segreto Conte-Macron : Non abbiamo parlato di politica italiana o della posizione italiana, il tema delle migrazioni riguarda tutti. E' stato uno scambio proficuo e interessante su come rispondere nella maniera più ...

LIFELINE ATTRACCA A MALTA/ Decisivo summit segreto Macron-Conte? Alcuni migranti anche a Francia e Portogallo : LIFELINE, nave Ong con a bordo 234 migranti verso MALTA: Conte, "Italia accogliera quota rifugiati", Salvini attacca ancora "la nave sarà sequestrata, è fuorilegge"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 19:11:00 GMT)