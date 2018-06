Macron | l' incontro chiesto da Conte

Incontro “segreto” fra Conte e Macron : Secondo il premier italiano la nave avrebbe finalmente trovato un approdo, ma la Ong lamenta che «nessuno ci parla, sappiamo cosa ne è di noi solo via social» |

Conte-Macron - incontro segreto a Roma sui migranti. La Lifeline sbarcherà a Malta : Lungo colloquio ieri a Roma del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con il presidente francese Emmanuel Macron. I due si sono visti ieri (in un incontro «tenuto segreto») alla...

Incontro “segreto” Conte-Macron a Roma - colloquio sui migranti : Un Incontro riservato per confrontarsi e consolidare un rapporto diretto tra Eliseo e Palazzo Chigi. Nel suo viaggio italiano, oltre a papa Francesco e ai vertici della comunità di Sant’Egidio, il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto anche un lungo faccia a faccia con il premier Giuseppe Conte....

Incontro segreto a Villa Borghese. Così Conte ha sbloccato il caso Lifeline con Macron : Un lungo colloquio del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con il presidente francese Emmanuel Macron. I due, secondo quanto confermano fonti governative, si sono incontrati ieri a Casina ...

Roma - incontro tra Conte e Macron prima della visita in Vaticano. Al centro il tema migranti : Alla vigilia della fine del braccio di ferro sulla Lifeline, in attracco a Malta, il premier Giuseppe Conte e il presidente francese Emmanuel Macron si sono incontrati a Roma, nella centralissima Casina Valadier al Pincio. Macron è infatti arrivato ieri nella Capitale in vista dell’incontro di oggi con Papa Francesco. I due, a quanto si apprende da fonti governative, avrebbero parlato a lungo, affrontando il tema migranti a pochi giorni ...

