Papa Francesco riceve Macron in Vaticano/ Streaming video : “migranti e progetto Ue da rinnovare” : Macron incontra Papa Francesco in Vaticano : diretta Streaming video e ultime notizie. Il Presidente di Francia cerca sponda sui migranti e snobba il governo italiano(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 14:45:00 GMT)

Vaticano - il Papa a Macron : vocazione dei governi è aiuto a poveri. Salvini : «Noi abbiamo cuore - lui no» : Il presidente francese in Vaticano : «Sui migranti serve soluzione europea». Il vicepremier lo attacca dopo il via libera allo sbarco della Maersk

Vaticano - il Papa riceve Macron |Le foto «I governi devono aiutare i poveri» : Il presidente francese in Vaticano : «Sui migranti serve soluzione europea». Il vicepremier lo attacca dopo il via libera allo sbarco della Maersk

PAPA FRANCESCO A Macron : “GOVERNI AIUTINO I POVERI”/ Vaticano diretta streaming video : ‘silenzio’ sui migranti : MACRON incontra PAPA FRANCESCO in Vaticano : diretta streaming video e ultime notizie. Il Presidente di Francia cerca sponda sui migranti e snobba il governo italiano(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 12:42:00 GMT)

Macron incontra il Papa in Vaticano : "Sui migranti serve soluzione Ue" : Il Pontefice ha donato al presidente francese il medaglione di San Martino che regala il suo mantello a un povero

Macron in Vaticano - incontro con il Papa : ANSA, - CITTA' DEL Vaticano , 26 GIU - Papa Francesco incontra il presidente francese Emmanuel Macron . All'arrivo in Vaticano , Macron ha salutato il Papa con una cordiale stretta di mano. C'è stato ...

Vaticano - Macron in udienza dal Papa Salvini : «Noi abbiamo cuore - lui no»|foto : Il presidente francese in Vaticano: «Sui migranti serve soluzione europea». Il vicepremier lo attacca dopo il via libera allo sbarco della Maersk