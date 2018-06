Macron | ' Immigrazione? Non è crisi migratoria | ma politica'

Migranti : Macron - incontro ufficioso con Conte - scambio su immigrazione e area euro : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Con il premier Giuseppe Conte abbiamo avuto uno scambio privato ieri. Si è svolta questa discussione, dopo l’incontro di domenica e prima di quello di giovedì prossimo al Consiglio Ue sulle questioni legate ai Migranti e alla zona euro”. Così il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, nel corso di una visita al Vaticano con il Papa Francesco. “Teniamo molto a rispettare il ...

Migranti : Macron - incontro ufficioso con Conte - scambio su immigrazione e area euro : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Con il premier Giuseppe Conte abbiamo avuto uno scambio privato ieri. Si è svolta questa discussione, dopo l’incontro di domenica e prima di quello di giovedì prossimo al Consiglio Ue sulle questioni legate ai Migranti e alla zona euro”. Così il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, nel corso di una visita al Vaticano con il Papa Francesco. “Teniamo molto a rispettare il ...

Immigrazione e bilancio dell'Eurozona : oggi il vertice Merkel-Macron : I ministri francesi e tedeschi dell'Economia, Bruno Le Maire e Olaf Scholz, si sono incontrati più volte nelle ultime settimane, con 'oltre cinquanta ore di negoziati serrati' ricordano fonti ...

Immigrazione : Mentana contro Macron dopo le critiche a Salvini sul caso Aquarius : Il caso della nave Aquarius, da giorni ferma nelle acque del Mediterraneo in quanto respinta sia da Malta che dall'Italia, con un carico di oltre seicento richiedenti asilo a bordo, provenienti da diverse regioni africane, continua a tenere banco a livello di Politica internazionale, occupando anche oggi le prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Il governo francese critica l'operato dell'Italia: 'Vomitevole e immondo' Grande eco mediatica ...

Conte-Macron : "Pronti a collaborare su immigrazione e non solo" : 16.43 - Conte "duro" sui migranti è "fantastico". Parola di Donald Trump. Il presidente americano in un'intervista a Fox News dice: "Sembra che essere duri sull'immigrazione ora paghi". Il presidente del consiglio italiano oggi, durante l'incontro con il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron all'Eliseo, ha proposto l'istituzione di hotspot nei paesi di origine dei migranti per bloccarne la partenza verso il Mediterraneo.Conte ...

Conte e Macron : c'è convergenza su immigrazione e Zona euro : Teleborsa, - C'è convergenza tra Italia e Francia su immigrazione e euro . Lo hanno dichiarato il Presidente francese Emmanuel Macron e il Premier italiano Giuseppe Conte al termine del bilaterale ...

Conte : chiederò collaborazione a Macron su tema immigrazione : Conte: arrivato il momento di dare vita a una politica migratoria efficace Roma – Di seguito le parole del premier Giuseppe Conte. “Ieri sera ho parlato a lungo al telefono con il Presidente francese Emmanuel Macron sulla situazione della nave Aquarius. Macron ha tenuto a chiarire subito che non sono sue le parole gravemente offensive nei confronti dell’Italia e degli italiani uscite nei giorni scorsi. Ho preso atto di queste ...

Scontro tra populismi sulla pelle dei migranti : Macron attacca Salvini per colpire Le Pen - fingendo superiorità etica sull'immigrazione : Una guerra tra populismi, italiano e francese, sulla pelle dei migranti. Da un lato, Matteo Salvini, sempre più dominus del governo gialloverde e 'guastatore' delle diplomazie europee. Dall'altro lato, Emmanuel Macron, che non ha una superiorità etica da rivendicare in tema di accoglienza, basti guardare i punti caldi di frontiera come Ventimiglia o Calais. Eppure il presidente francese rintuzza gli attacchi di Salvini, non si ...

Immigrazione : Serracchiani - Pd - - parole portavoce Macron sbagliate : E poi dare del vomitevole al governo italiano è fare un assist alla politica isolazionistica di Salvini. Serve autocontrollo". , Rin,

Libia : Trump-Macron su immigrazione : ANSA, - WASHINGTON, 1 GIU - Donald Trump e il presidente francese Emmanuel Macron hanno discusso del problema migrazione attraverso la Libia "e dei tempi per risolverlo": lo rende noto la Casa Bianca ...

Scontro sulla legge Macron - Parigi come Calais?/ Tendopoli nella capitale : è emergenza immigrazione : Parigi è diventata come Calais? Le politiche sull'immigrazione stanno creando molte polemiche attorno a Emmanuel Macron e l'approvazione della nuova legge in materia divide il suo partito...(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:13:00 GMT)