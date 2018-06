Macron con la comunità di Sant' Egidio | bene i corridoi umanitari

Macron incontra il Papa in Vaticano : "Sui migranti serve soluzione Ue" : Il Pontefice ha donato al presidente francese il medaglione di San Martino che regala il suo mantello a un povero

Brigitte l'impeccabile : la moglie di Macron dal Papa con abito nero e chioma raccolta : Il presidente francese Emmanuel Macron è giunto in Vaticano, accompagnato dalla moglie Brigitte e dal seguito, per l'udienza in cui oggi incontra Papa Francesco. Il corteo di auto del capo di Stato francese è entrato in Vaticano attraverso Piazza San Pietro e l'Arco delle Campane e, accolto dal picchetto d'onore delle Guardie Svizzere, è arrivato nel Cortile di San Damaso, da dove Macron salirà all'appartamento ...

Lifeline - nave Ong con a bordo 234 migranti - verso Malta/ Colloqui in corso fra Macron e Muscat : Lifeline, nave Ong con a bordo 234 migranti, verso Malta: Colloqui in corso fra il presidente francese, Emmanuel Macron, e il primo ministro maltese.

L'Italia in Libia per sfilarla alla Francia : Salvini torna da Tripoli e affonda contro Macron : Matteo Salvini torna dalla visita in Libia ed esibisce "un canale di assoluta amicizia e collaborazione" con i libici. Annuncia una "conferenza a Tripoli su iniziativa libica e italiana a settembre" e poi chiarisce lo scopo della missione e anche di tutte le schermaglie delle ultime settimane con la Francia. L'obiettivo, dice il ministro dell'Interno in conferenza al Viminale alla presenza di tutti i più alti in grado della polizia ...

Migranti - il retroscena del vertice. Conte : «Salvini e io siamo uniti». Macron polarizza : Merkel in crisi abbassa le aspettative. Macron promuove una battaglia sui principi. Sanchez guadagna consensi

Ue - Conte : "Molto soddisfatti" Migranti - Macron smorza i toni "La proposta italiana è coerente" : "Si è conclusa la riunione informale sul tema migrazione a Bruxelles e rientriamo a Roma decisamente soddisfatti": lo scrive su Twitter Giuseppe Conte dopo il vertice lampo sui Migranti, convocato a Bruxelles tra alcuni leader europei per mettere a punto un accordo sulla gestione dell’emergenza Segui su affaritaliani.it

Migranti - verso la creazione di centri di accoglienza esterni. Macron : «Proposta italiana coerente con Ue». Conte : «Molto soddisfatto». : I capi di stato e di governo di 16 paesi europei riuniti a Bruxelles hanno cercato di appianare le divergenze sul fronte migratorio. Clima «migliore del previsto» e diverse opzioni sul tavolo tra cui l’articolata proposta italiana. La linea emersa va nella direzione della creazione di centri di accoglienza in Paesi terzi. Anche la cancelliera tedesca Angela Merkel ha sottolineato come «il controllo dell’immigrazione è una questione ...