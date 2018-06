Macron | asse col Papa sui migrantiMattarella | Italia non ceda alla paura

Macron e Brigitte - passeggiata con bacio a Roma. Poi la cena romantica : Larghi sorrisi e baci per Emmanuel Macron e la moglie Brigitte , insieme a Roma per l'udienza da Papa Francesco, accompagnati dalla ministra per gli Affari europei, Nathalie Loiseau. Prima dell'...

Ora Macron diventa sacerdote "Nomina d'onore" a San Giovanni Ed è asse col Papa sui migranti : Incontro in Vaticano tra Bergoglio e Macron, che cerca una nuova legittimazione dopo le batoste sulle riforme Ue. E il presidente viene nominato sacerdote onorario di San Giovanni Segui su affaritaliani.it

Macron-Conte - intesa sugli hotspot. Eliseo contro Salvini : «Un asse con Berlino e Vienna? No» : Va in scena all'Eliseo, nella sala delle Feste, la tregua fra Italia e Francia, dopo la settimana di crisi diplomatica provocata dal caso Aquarius. Sorrisi, toni calorosi fra il presidente del...

Migranti - Macron : “Asse Roma-Berlino-Vienna? Diffido di queste formule. Mai portato fortuna nella storia” : Il presidente austriaco, Sebastian Kurz, ha parlato nei giorni scorsi di un “asse dei volenterosi” tra Vienna, Berlino e Roma per la gestione dell’immigrazione. Sul punto, il presidente francese Emmanuel Macron, ha tagliato corto, ricorrendo alla storia: “Diffido di questi ‘assi’. Non hanno mai portato fortuna”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante l’incontro bilaterale a Parigi tra ...

Parigi - pace Macron-Conte 'Voltare pagina sui migranti'. Ma l Eliseo attacca Salvini 'Asse con Vienna e Berlino Riporta a un triste passato' : Parigi. Volti distesi e sorridenti in conferenza stampa. 'Sintonia' e 'convergenza' sono le parole più ripetute. Macron e Conte siglano la pace, o almeno l'armistizio, tra Italia e Francia dopo lo ...

Sandro Gozi non si rassegna : "Il Pd si allei con Macron e i moderati di destra per le europee 2019" : Sandro Gozi non si rassegna. Malgrado la nascita di un governo gialloverde e un Pd ridotto a stracci, l'ex sottosegretario agli Affari Europei del governo Gentiloni continua a tessere quella che secondo lui deve essere la tela di alleanze europee per i Dem in vista delle europee dell'anno prossimo. "Alleanza con Emmanuel Macron", ci dice, spingendo in direzione ostinata e contraria rispetto alle voci che descrivono un Macron interessato invece ...

Sui telefonini in classe Bussetti seguirà la linea Macron? : Smartphone a scuola La nuova legge francese sta facendo parlare molto , in rete e non solo, anche in Italia, dove questa settimana si chiudono le scuole e dove non si conosce ancora il pensiero in ...

Francia - niente cellulari nelle scuole : l’Assemblea approva la legge di Macron : Vietato il telefono cellulare tra i banchi di scuola: la promessa elettorale del presidente francese Emmanuel Macron è diventata legge. l’Assemblea Nazionale di Parigi ha approvato la proposta del partito del premier, La Republic En Marche, che introduce una “interdizione effettiva” dei telefonini nelle scuole e nei collegi a partire dal prossimo anno scolastico. Un provvedimento definito dal governo “un segnale ...

Quell'asse abortito tra Conte e Macron : ... si rincorrono le ricostruzioni più disparate sulle ragioni che hanno portato Sergio Mattarella a respingere la candidatura di Paolo Savona come ministro dell'Economia. Per quanto l'economista sardo ...

Quell'asse abortito tra Conte e Macron : In un Paese sotto shock per una crisi istituzionale tra le più laceranti della storia della Repubblica, si rincorrono le ricostruzioni più disparate sulle ragioni che hanno portato Sergio Mattarella a respingere la candidatura di Paolo Savona come ministro dell'Economia. Per quanto l'economista sardo avesse negato di voler uscire dall'euro, il Colle aveva le sue ragioni nell'essere perplesso, da qualche ...