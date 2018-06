M5S | azione Conte garantisce a Italia di non rimanere sola con migranti

Non si placano le polemiche sull’Antica Kroton tra la senatrice Margherita Corrado (M5S) e l’Amministrazione di Crotone : Senza fine il continuo botta e risposta tra l’Amministrazione comunale e la senatrice Margherita Corrado, portavoce al Senato del M5s,

Tentazione M5S-Lega : patto per le Regionali. Nel mirino l'Emilia rossa : Alleanze locali, l'ipotesi di un nuovo contratto: nel mirino c'è l'Emilia rossa. Mutuo soccorso tra leghisti e 5 Stelle, una prospettiva plausibile

M5S-Lega per la regolarizzazione del gioco d’azzardo : prossime mosse : I punti caldi sono: la questione del pagamento elettronico, il cosiddetto “decreto dignità” in cui si elimineranno spesometri e redditometri, la lotta alla delocalizzazione dei fondi statali, la lotta alla precarietà e la calda questione del gioco d’azzardo. Il governo di Conte gialloverde aveva parlato di una riforma per regolarizzare il settore dei casinò e delle slot machine già qualche mese fa. Si trattava, infatti, di uno dei punti di ...

Sicilia : M5S - no a corsi formazione a pagamento in Medicina generale : Palermo, 23 giu. (AdnKronos) - Il M5S chiede la revoca del provvedimento che prevede, a partire da quest'anno, il pagamento per i medici di un contributo di 50 euro per partecipare ai corsi per la formazione in Medicina generale. A prevederlo è il bando per l’accesso ai corsi del triennio 2017-2020

Vaccini - il sottosegretario M5S Gaetti vede delegazione Free Vax al Viminale : “Solo un incontro privato” : “Se ho ricevuto i Free Vax al Viminale? E’ stato un incontro privato con amici e colleghi che conosco da 15 anni”. Il sottosegretario M5s e medico Luigi Gaetti, insieme alla senatrice grillina Enza Blundo, ha confermato a ilfattoquotidiano.it di aver ricevuto nel suo ufficio al ministero dell’Interno il gruppo di attivisti contrari all’obbligatorietà vaccinale. Tra loro anche Dario Miedico, medico radiato ...

Sondaggi Elezioni Comunali 2018/ Verso il Ballottaggio : immigrazione - Salvini fa ‘colpo’ su elettori M5S : Sondaggi politici, Verso i Ballottaggi delle Elezioni Comunali 2018: immigrazione, Salvini e la Lega fanno il "botto" anche nell'elettorato M5s. La fiducia e gli scenari(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 09:33:00 GMT)

M5S - per l'Associazione Rousseau disavanzo di 135mila euro nel 2017. Scontro sulle fondazioni con il Pd : ROMA - È di segno negativo il bilancio dell'Associazione Rousseau pubblicato oggi dal M5s sul blog delle stelle. Nonostante questo l'Associazione presieduta da Davide Casaleggio commenta: 'Un 2017 ...

M5S - bilancio in perdita per l’Associazione Rousseau : rosso da 135mila euro : Il bilancio del primo anno completo dell'Associazione Rousseau presenta una perdita d'esercizio pari a 135.000 circa. I costi di gestione risultano superiori alle entrate, quasi tutte ascrivibili alle donazioni di iscritti e attivisti (in media pari a circa 53 euro, da un minimo di 1 euro a un massimo di 5000 euro).Continua a leggere

M5S : pubblicato il bilancio dell'Associazione Rousseau : Il MoVimento 5 Stelle ha pubblicato oggi sul suo Blog delle Stelle i link per scaricare il bilancio 2017 dell'Associazione Rousseau che si occupa della piattaforma attraverso cui i sostenitori pentastellati possono dare il contributo ed è anche quella attraverso cui possono votare quando vengono chiamati in causa, come è stato per esempio di recente con il contratto di governo condiviso con la Lega. Il bilancio 2017 vede costi superiori ai ...

Enrico Mentana terremota il governo - l'anticipazione del sondaggio : la Lega supera il M5S : La bomba piove su Facebook nel pomeriggio. A sganciarla il direttore del TgLa7, Enrico Mentana , che anticipa sui social i risultati del consueto sondaggio del lunedì sera. Un sondaggio semplicemente ...

M5S oggi deposita la lista dei donatori dell'Associazione Rousseau : Sarà depositata oggi alla Camera dei deputati la lista dei donatori della Associazione Rousseau, la piattaforma del Movimento 5 Stelle dove gli iscritti grillini sono chiamati, tra le altre cose, a decidere sulle questioni messe al voto dai vertici del M5S.La lista dei donatori verrà quindi depositata il giorno dopo l'annuncio del vicepremier Luigi Di Maio di una operazione "trasparenza" che obblighi partiti e fondazione a rendere ...

Il lunedì decisivo di Manfredonia Vetro - M5S : 'Di Maio segue la situazione' : I parlamentari penta stellati , da Francesca Troiano a Marialuisa Faro, a Giorgio Lovecchio, fanno sapere del loro continuo interessamento per la vicenda. 'Di Maio , Ministro per il Lavoro, ndr, la ...

M5S-LEGA/ Articolo 81 - la tentazione - da evitare - di un referendum sull'euro : M5s vorrebbe modificare l'art. 81 Cost. togliendo il vincolo dell'equilibrio di bilancio. Ma dietro l'angolo ci sarebbe un referendum pericoloso.

Decreto Dignità : ‘Jobs Act’ di Di Maio/ Cos’è il piano M5S “torna motivazione per contratti tempo determinato” : Decreto Dignità: Di Maio lancia il suo Jobs Act per cancellare riforma di Renzi. Cos'è il piano Lavoro del Governo Lega-M5s, torna la causale per i contratti a tempo determinato (Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 18:40:00 GMT)