Lunga marcia delle Terre mutate - 12 giorni sui sentieri dei pastori e delle macerie : “Anche il terremoto fa parte dell’identità” : Un progetto collettivo di ricostruzione morale e sociale, e di turismo lento e sostenibile, nel cuore dell’Appennino funestato dai Terre moti. parte mercoledì 27 giugno da Fabriano, per concludersi dodici giorni dopo a L’Aquila, la seconda Lunga marcia nelle Terre mutate . Oltre 200 chilometri da percorrere a piedi o in bicicletta lungo i sentieri di due importanti aree protette, tracciati, a loro tempo, dai pastori : ...

Una Lunga marcia : Teorizzare è un esercizio interessante, ma per agire bisogna fare i conti con le cose e la loro naturale, dispettosa attitudine a sfuggire alla teoria: democrazia significa governo del popolo e il popolo, a maggioranza dei votanti, ha votato di dare al M5s e alla Lega il compito di governare il paese. Certo non tutto il corpo elettorale ha votato, ma ne aveva la possibilità. Vero, non tutti quelli che hanno votato avevano strumenti ...