Lunga marcia delle Terre mutate | 12 giorni sui sentieri dei pastori e delle macerie

Una Lunga marcia : Teorizzare è un esercizio interessante, ma per agire bisogna fare i conti con le cose e la loro naturale, dispettosa attitudine a sfuggire alla teoria: democrazia significa governo del popolo e il popolo, a maggioranza dei votanti, ha votato di dare al M5s e alla Lega il compito di governare il paese. Certo non tutto il corpo elettorale ha votato, ma ne aveva la possibilità. Vero, non tutti quelli che hanno votato avevano strumenti ...