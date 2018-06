Mondiali : guai per il Belgio - Lukaku non si allena : Romelu Lukaku oggi non si è allenato: il goleador del Belgio deve recuperare da un colpo alla caviglia sinistra rimediato contro la Tunisia. L’attaccante è rimasto a riposo ma le sue condizioni non preoccupano il ct Roberto Martinez che conta di averlo a disposizione per la prossima partita, quella che vedrà i ‘Diavoli Rossi’ affrontare giovedì a Kaliningrad l’Inghilterra. L'articolo Mondiali: guai per il Belgio, Lukaku ...

Mondiali : Belgio - Lukaku non si allena : ANSA, - ROMA, 26 GIU - Romelu Lukaku oggi non si è allenato: il goleador del Belgio , quattro reti, deve recuperare da un colpo alla caviglia sinistra rimediato contro la Tunisia. L'attaccante è ...

Classifica marcatori Mondiali 2018 : la graduatoria dei cannonieri. Kane in testa da solo - Ronaldo e Lukaku inseguono : Chi sarà il bomber dei Mondiali 2018 di calcio? Chi conquisterà la Scarpa d’Oro, il premio più ambito a livello individuale? La rassegna iridata, in programma in Russia dal 14 giugno al 15 luglio, sarà caratterizzata dai grandi scontri tra le varie Nazionali ma anche dai tanti duelli tra gli uomini più prolifici in circolazione. Si preannuncia una lotta totale tra Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e tante altre stelle che puntano non ...

VIDEO Rumelu Lukaku scatenato - due gol in Belgio-Tunisia : capocannoniere ai Mondiali - agganciato Cristiano Ronaldo : Rumelu Lukaku ha siglato una fantastica doppietta durante Belgio-Tunisia ed è così salito a quota 4 gol segnati ai Mondiali 2018 di calcio. L'attaccante dei Red Devils ha agganciato Cristiano Ronaldo in testa alla classifica cannonieri. Di seguito i VIDEO dei due gol segnati da Rumelu Lukaku in Belgio-Tunisia 5-2.