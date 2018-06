Lp contro Alitalia | la cantante annulla il concerto a Roma | “Scivolone della compagnia

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 giugno 2018) “Buona sera ragazzi. Ci dispiace veramente dare questa notizia, ma ildel 26 giugno all’Auditorium ParcoMusica –è statoTO. Non si sa se sarà possibile recuperare successivamente la data…”: queste le parole di un post comparso ieri sera sulla pagina LpItaliaOfficial. LaLP, infatti, non si esibirà alla Cavea dell’Auditorium ParcoMusica per ilSummer Festival. Il motivo? “E’ probabile che l’aereo su cui si trovava LP ieri abbia avuto un problema tecnico in fase di rollaggio. Per questo i bagagli sono stati imbarcati e come da procedura tenuti sotto chiave…. La situazione è ancora in stallo – si legge ancora nel profilo italiano dell’artista – Sono ancora bloccati in aeroporto a Los Angeles… LP si trova ancora a Los Angeles a causa di problemi con i voli ...