LP | concerto di Roma annullato La causa? La cancellazione di un volo Alitalia

Macklemore : ecco chi aprirà il concerto a Roma : Indizio: è italiano The post Macklemore: ecco chi aprirà il concerto a Roma appeared first on News Mtv Italia.

Lp contro Alitalia - la cantante annulla il concerto a Roma : “Scivolone della compagnia aerea” : “Buona sera ragazzi. Ci dispiace veramente dare questa notizia, ma il concerto del 26 giugno all’Auditorium Parco della Musica – Roma è stato annullaTO. Non si sa se sarà possibile recuperare successivamente la data…”: queste le parole di un post comparso ieri sera sulla pagina LpItaliaOfficial. La cantante LP, infatti, non si esibirà alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica per il Roma Summer Festival. Il ...

Lp - annullato il concerto del 26 giugno a Roma : A causa della cancellazione del volo Los Angeles - Roma, LP e la sua band non riusciranno ad arrivare a Roma in tempo per l'esibizione prevista per la sera di oggi, 26 giugno, alla Cavea Auditorium ...

PEARL JAM - concerto ROMA/ Stadio Olimpico : scaletta e orari. Biglietti ancora disponibili (26 giugno) : PEARL Jam, CONCERTO ROMA allo Stadio Olimpico oggi, martedì 26 giugno 2018: scaletta, orari e ultimi Biglietti disponibili per i fans di Eddie Vedder.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 04:20:00 GMT)

Parkway Drive - annullato il concerto di domani al Rock in Roma : È stato annullato il concerto dei Parkway Drive , con Thy Art Is Murder ed Emmure, del 26 giugno a Roma, unica tappa italiana del loro tour, nell'ambito del Rock in Roma. 'A causa di circostanze ...

CESARE CREMONINI - concerto ROMA/ Stadio Olimpico - Video : “tutto quello per cui ho lavorato” (23 giugno) : CESARE CREMONINI, CONCERTO ROMA: il tour del cantautore bolognese approda allo Stadio Olimpico: orari, biglietti, probabile scaletta e informazioni viabilità.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 11:36:00 GMT)

Pearl Jam - concerto Idays Milano 2018/ Foto : la romantica dedica di Eddie Vedder alla moglie : Pearl Jam, Iday Milano 2018: la band di Eddie Vedder si esibisce a Experience Milano. Scaletta, orari, biglietti, oggetti vietati e tutto ciò che c'è da sapere sul concerto.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 14:50:00 GMT)

CESARE CREMONINI - concerto ROMA/ Stadio Olimpico : scaletta - orari e biglietti (23 giugno) : CESARE CREMONINI, CONCERTO ROMA: il tour del cantautora bolognese arrriva oggi, sabato 23 giugno, allo Stadio Olimpico: scaletta, orari, biglietti e oggetti vietati.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 09:23:00 GMT)

ZU - il gruppo romano torna con 5 tappe : 7 anni fa l'ultimo concerto : Con solo cinque tappe , 22 giugno a Venezia, 23 a Torino, 24 a Forlì e il 25 a Roma, il trio noise romano composto da Jacopo Battaglia alla batteria, Luca T Mai al sax baritono e Massimo Pupillo al ...