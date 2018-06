L’Ospedale Antonio Cardarelli attivo e pronto ad ogni emergenza

meteoweb.eu

: L'assessore alla Sanità @antonio_saitta risponde all'interrogazione della consigliera @StefaniaBatzell (Mli) su ca… - crpiemonte : L'assessore alla Sanità @antonio_saitta risponde all'interrogazione della consigliera @StefaniaBatzell (Mli) su ca… - crpiemonte : L'assessore alla Sanità @antonio_saitta risponde all'interrogazione della consigliera @AccossatoSilvan (Mdp) sulla… - BeliceIt : L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani comunica che per motivi organizzativi e di sicurezza, gli sportelli CUP… -

(Di martedì 26 giugno 2018) Un fine settimana ultimo ed un inizio settimana particolarmente intenso, fortunatamente i protocolli definiti assieme alla direzione sanitaria e con il supporto di tutti i responsabili delle diverse strutture ci hanno consentito di governare l’. Stiamo avendo l’ennesima conferma che ilha voltato pagina e che prevendendopossibile scenario riesce a tamponare anche giornate di super afflusso come le ultime che stiamo vivendo. Ma i dati odierni sono ben superiori alla normale straordinarietà che riusciamo a governare giornaliermente. L’attivazione automatica dei protocolli definiti per le situazioni d’, e la gestione della situazione di superaccesso, ha consentito di non interrompere mai la continuità assistenziale, né tantomeno l’attività chirurgica d’e programmata. E’ stato portato avanti un lavoro certosino volto a valutaresingolo caso, ...