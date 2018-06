Loredana Lecciso | ' Al Bano e Romina sposi? Lo escludo'

Loredana Lecciso : “Con Al Bano solo amici”. E parla delle nozze con Romina : Loredana Lecciso svela la verità sul rapporto con Al Bano e parla delle presunte nozze del cantante con Romina Power. Ormai è ufficiale: la showgirl leccese e l’artista di Cellino San Marco si sono lasciati, ma l’affetto rimane, come ha sottolineato Loredana Lecciso, ospite della trasmissione radiofonica Un giorno da pecora. “Sono single – ha svelato -, ma con tanto affetto per Al Bano. Il mio affetto per lui rimarrà, ci ...

Albano e Romina si risposano? Loredana Lecciso : “Io lo escluderei” : Albano e Romina si sposano di nuovo? No, secondo Loredana Lecciso Loredana Lecciso è tornata a parlare di Albano Carrisi. Ospite di Un giorno da pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, la showgirl ha escluso la possibilità di un nuovo matrimonio tra Albano e Romina. Un gossip che […] L'articolo Albano e Romina si risposano? Loredana Lecciso: “Io lo escluderei” proviene da Gossip e Tv.

La nuova vita di Loredana Lecciso : da Uomini e donne alle nozze bis di Albano e Romina : Loredana Lecciso racconta la sua nuova vita dopo la fine della storia con Albano Carrisi. La bella pugliese confida a "Un Giorno da Pecora" il suo...

Al Bano e Romina Power di nuovo sposi? Parla Loredana Lecciso : Al Bano e Romina si risposano? Loredana Lecciso dice la sua Continua ad impazzire il gossip su Al Bano e Romina Power calamitando attenzioni e riflettori. Qualche settimana fa l’indiscrezione lanciata da un noto settimanale aveva riacceso la speranza nei cuori dei loro fan che continuano a non perdere la speranza: vicini a festeggiare i “50 anni d’amore”, Al Bano e Romina convoleranno a nozze. Dopo questa notizia ciò ...

Loredana Lecciso : "Single ma tanto affetto per Al Bano" : “Si, sono single ma con tanto affetto per Al Bano, sempre, il mio affetto per lui rimarrà, ci vogliamo veramente bene, anche se a volte non sembrerebbe. Ci lega un forte sentimento: amici, sempre”. A parlare è l'ex compagna di Al Bano Carrisi Loredana Lecciso, che oggi è stata ospite di Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. prosegui la letturaLoredana Lecciso: "Single ma tanto affetto ...

Al Bano presenta la figlia Jasmine : “Bella come Loredana Lecciso”. E lei risponde : Al Bano presenta al pubblico la figlia Jasmine, nata dalla relazione con Loredana Lecciso e la showgirl leccese risponde con un post su Instagram. La storia fra il cantante di Cellino San Marco e la Lecciso sembra giunta al capolinea, ma li unisce ancora l’amore per i figli e un grande rispetto. Lo dimostrano le dichiarazioni di Al Bano e la risposta dell’ex compagna sui social. Jasmine è la quinta dei suoi sei figli e la prima nata ...

“È bella come un fiore”. Al Bano - dolce papà - presenta la sua Jasmine : le foto della figlia 17enne di Carrisi e Loredana Lecciso : AlBano Carrisi presenta uno dei suoi ”gioielli”. È Jasmine Carrisi, la figlia avuta dall’ex compagna Loredana Leciso. Il cantante di cellino San Marco ha deciso di mostrarla su “Gente”, in edicola da venerdì 22 giugno. La 17enne è la quinta dei suoi sei figli, la prima avuta con Loredana Lecciso, da cui si è separato alcuni mesi fa dopo 18 anni insieme. Nell’intervista, non ha parlato della situazione sentimentale, ...

Al Bano elogia da lontano mamma Loredana : la risposta della Lecciso fa sperare ancora : Lo stesso discorso, al contrario, vale per la Lecciso che mai anche quando la cronaca rosa l'ha messa a dura prova ha tentennato sull'essenza paterna di quello che è ormai il suo ex compagno, da lei ...

Al Bano presenta la figlia avuta con la Lecciso : "Bella come lei". E Loredana risponde : Nonostante la storia d'amore tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sia giunta al capolinea, fra i due rimane rispetto e tantissima stima. Nelle scorse settimane abbiamo assistito a un duro botto e ...

Loredana Lecciso in vacanza in Sardegna con Francesca Pascale : Loredana Lecciso continua a far parlare di sè senza mai offendere o criticare nessuno. Mentre Al Bano in tour in Australia frena Romina Power: «Dice di amarmi ancora. Il mio pensiero non corrisponde al suo. Ora devo fermarmi», la Lecciso si rilassa in Sardegna con un’amica speciale, Francesca Pascale. Entrambe biondissime e belle, la Lecciso e la Pascale scattano un selfie molto apprezzato dai fan. Su Instagram la showgirl scrive ...

Al Bano si consola con Bianca Atzei su Instagram. Loredana Lecciso con la Pascale : Bianca Atzei ha pubblicato sul suo profilo Instagram una tenera foto mentre bacia Al Bano e commenta: “Con il mio grande amico @alBano_carrisi”. I due sono volati ad Assisi per partecipare al concerto-evento Con il cuore. Al Bano, pur abbracciando la cantante sarda, sembra piuttosto preoccupato. Il sorriso infatti è appena accennato e la sua espressione appare in contrasto col gesto positivo che fa con la mano. Forse è solo stanco. ...

Loredana Lecciso - foto con Francesca Pascale su Instagram : "Amiche sempre" : Curiosi di sapere la meta scelta da Loredana Lecciso, oramai ex compagna di Al Bano, per questa sua prima vacanza estiva?La showgirl leccese, che in questi ultimi mesi abbiamo visto soprattutto a Domenica Live, il programma condotto da Barbara D'Urso che tornerà in onda su Canale 5 in autunno, per esporre il proprio punto di vista circa la fine della sua lunga relazione con il cantante di Cellino San Marco, per questa prima vacanza ...