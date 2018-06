Lombardia | Pd | legge su centri per l’impiego a rischio impugnativa

Lombardia : Forte (M5s) - legge centri per l'impiego già pronta per ricorsi : Milano, 26 giu. (AdnKronos) - "Una legge raffazzonata, già pronta per i ricorsi, che finirà per far morire i centri per l’impiego. È una legge da cambiare perché trasforma la disoccupazione in un business finanziato con il denaro dei lavoratori, con la tendenza prevedibile a concentrare la ricolloca

Lombardia : Consiglio approva legge modifica centri per l'impiego (2) : (AdnKronos) - "Il ruolo gestionale -prosegue Senna- è delegato alle Province, che hanno la responsabilità dei procedimenti relativi all’erogazione di politiche attive e dell’anagrafe delle persone disoccupate. Le aziende speciali, quali le Afol in capo alla Città Metropolitana e alla provincia di Mo

Lombardia : Consiglio approva legge modifica centri per l'impiego : Milano, 26 giu. (AdnKronos) - Via libera dal Consiglio Regionale della Lombardia al progetto di legge sul mercato del lavoro in Lombardia. Con 47 voti favorevoli, 29 contrari e nessun astenuto, l'Aula del Pirellone si è dunque espressa sulla modifica della legge regionale sui centri per l’impiego, c

Lavoro : Lombardia - progetto legge Pd per rider e lavoratori gig economy : Milano, 21 giu. (AdnKronos) - Il gruppo del Partito democratico della Lombardia ha presentato un progetto di legge regionale per tutelare il Lavoro dei cosiddetti 'riders' e di tutti i lavoratori della 'gig economy', legati a piattaforme digitali che erogano servizi al pubblico. Lo rende noto il Pd,

Lombardia : sì a modifiche legge centri per l’impiego in Commissione : Milano, 15 giu. (AdnKronos) – Via libera a maggioranza in Commissione Attività produttive del consiglio regionale della Lombardia alle modifiche alla legge regionale sul mercato del lavoro e sui centri per l’impiego. Martedì scorso, il consiglio regionale aveva adottato la procedura d’urgenza per consentire di portare il provvedimento all’approvazione dell’Aula nella seduta del 26 giugno e di apportare così le ...

Lombardia : sì a modifiche legge centri per l’impiego in Commissione : Milano, 15 giu. (AdnKronos) – Via libera a maggioranza in Commissione Attività produttive del consiglio regionale della Lombardia alle modifiche alla legge regionale sul mercato del lavoro e sui centri per l’impiego. Martedì scorso, il consiglio regionale aveva adottato la procedura d’urgenza per consentire di portare il provvedimento all’approvazione dell’Aula nella seduta del 26 giugno e di apportare così le ...