Lombardia | Consiglio approva legge modifica centri per l' impiego 2

Lombardia : Consiglio approva legge modifica centri per l'impiego : Milano, 26 giu. (AdnKronos) - Via libera dal Consiglio Regionale della Lombardia al progetto di legge sul mercato del lavoro in Lombardia. Con 47 voti favorevoli, 29 contrari e nessun astenuto, l'Aula del Pirellone si è dunque espressa sulla modifica della legge regionale sui centri per l’impiego, c

Lombardia : approvata in consiglio mozione su bullismo (2) : (AdnKronos) - "Per questo motivo ho altresì chiesto di continuare nelle azioni di promozione e sostegno delle campagne informative ed educative, istituendo al riguardo anche una Consulta per la lotta al fenomeno e chiedendo di mantenere lo stanziamento di 200.000 euro previsto dal bilancio regionale

Lombardia : etichette - turismo e impianti biogas in seduta Consiglio Regione (5) : (AdnKronos) - “Il presidio dell'Ospedale Oglio Po non verrà chiuso nel periodo estivo. Non c'è alcuna volontà in questo senso da parte di Regione Lombardia ma per il punto nascite la decisione spetta ad altri”, ha spiegato l'assessore al Welfare, rispondendo ad una interrogazione del Movimento 5 Ste

Lombardia : etichette - turismo e impianti biogas in seduta Consiglio Regione (3) : (AdnKronos) - L’aula ha inoltre approvato a maggioranza in conclusione di seduta una mozione urgente presentata da Forza Italia e dal gruppo Misto sulla sicurezza dei rider, gli addetti alle consegne a domicilio. La mozione è stata presentata dopo l’incidente stradale accaduto nei giorni scorsi a un

Lombardia : etichette - turismo e impianti biogas in seduta Consiglio Regione (4) : (AdnKronos) - Il Programma regionale della Mobilità e dei Trasporti approvato dal Consiglio regionale nel settembre 2016 aveva individuato in Lombardia circa mille chilometri di strade da gestire in proprio su una rete regionale complessiva di circa 11mila chilometri, ad oggi gestiti da Province e C

Lombardia : etichette - turismo e impianti biogas in seduta Consiglio Regione : Milano, 22 mag. (AdnKronos) - La seduta del Consiglio regionale della Lombardia è stata dedicata agli atti di indirizzo, con all’ordine del giorno sette interrogazioni a risposta immediata, due interpellanze e otto mozioni. All’inizio di seduta è stata votata l’istituzione del Comitato paritetico di

Lombardia : etichette - turismo e impianti biogas in seduta Consiglio Regione (2) : (AdnKronos) - Via libera con 58 voti a favore e 12 astenuti alla mozione presentata dal gruppo di Forza Italia che chiede al presidente e alla giunta regionale di intervenire a tutela dei campeggiatori sul lago d’Iseo, dopo che i turisti del campeggio del Comune di Iseo hanno lamentato di avere rice

Lombardia : Consiglio Regione approva a unanimità ordine giorno su autonomia : Milano, 15 mag. (AdnKronos) - Riaprire la trattativa con il governo nazionale sull’autonomia in tempi brevi e allargarla a tutte le 23 materie costituzionalmente previste e indicate nella risoluzione approvata a maggioranza dal Consiglio regionale della Lombardia nella seduta del 7 novembre scorso.

Lombardia : martedì seduta Consiglio Regione su autonomia : Milano, 11 mag. (AdnKronos) - martedì prossimo 15 maggio la seduta del Consiglio regionale della Lombardia sarà interamente dedicata al tema dell’autonomia, con il dibattito sullo stato di attuazione dell’iniziativa avviata per l’attribuzione alla Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni pa

Lombardia : studenti premiati da Consiglio regionale in visita a Foibe (2) : (AdnKronos) - La seconda tappa si svolge lungo un itinerario nel centro storico di Trieste, la più mitteleuropea delle città italiane: dai resti archeologici romani ai luoghi di culto delle tante religioni (la Sinagoga e le Chiese ortodosse), dal Teatro all’Arco di Riccardo, al caffè letterario Tomm

Lombardia : studenti premiati da Consiglio regionale in visita a Foibe : Milano, 10 mag. (AdnKronos) - Partiranno da Milano il prossimo 16 maggio i trenta ragazzi delle cinque scuole lombarde (liceo artistico Giacomo e Pio Manzù di Bergamo; scuola media P. Gelpi di Mapello (Bg); liceo linguistico P. Chiara di Gallarate (Va); istituti di Legnano (Mi) Isis Bernocchi e Is D

Lombardia : in Consiglio Regione eletti presidenti commissioni : Milano, 8 mag. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, ha presieduto le votazioni per il rinnovo delle prime cinque commissioni consiliari permanenti. Per domani sono in calendario le votazioni, a partire dalle ore 10, per il rinnovo delle altre tre com

Lombardia : presidente Consiglio Regione domani a celebrazioni esercito : Milano, 7 mag. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, domani martedì 8 maggio interverrà alle celebrazioni del 157esimo anniversario della costituzione dell’esercito italiano, in programma alle ore 11 a Milano a Palazzo Cusani in via Brera 15. Prendera

Lombardia : in Consiglio Regione 8 e 9 maggio si insediano commissioni : Milano, 4 mag. (AdnKronos) - Si insedieranno martedì 8 e mercoledì 9 maggio le otto commissioni consiliari permanenti e le cinque commissioni speciali deliberate dal Consiglio regionale della Lombardia nella seduta del 24 aprile. Il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi, ha convocato