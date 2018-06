L' offerta di Lamborghini agli operai | Scegliete | o più ferie o più soldi

ilgiornale

(Di martedì 26 giugno 2018) O a casa in permesso, o in fabbrica a lavorare: è questa l'alternativa a cui potrebbero venire posti di fronte i lavoratori dello stabilimentodi Sant'Agata Bolognese, che in questi giorni sono chiamati ad esprimersi su un'intesa sindacale decisamente innovativa.Nel referendum sul nuovo integrativo aziendale sono previsti 300 euro di aumento nel premio produzione, che passa da 2700 a 3000 euro ma anche 150 nuove assunzioni.La parte più interessante, almeno per le cronache, è però quella che permette aded impiegati di scegliere se approfittare di cinque giorni di permessi aggiuntivi oppure di presentarsi in fabbrica e lavorare normalmente. Semplificando, o piùo più. La clausola è stata introdotta su modello del contratto nazionale sottoscritto dai metalmeccanici tedeschi dell'Ig metal a febbraio.Il 10% della media dei premi, se l'accordo passerà, ...