Lo strato di ozono di nuovo in pericolo Scoperto almeno un colpevole

(Di martedì 26 giugno 2018) Lodiè nuovamente inper una misteriosa fonte di emissioni di clorofluorocarburi (Cfc), sostanze chimiche illegali responsabili, appunto, dell’assottigliamento dellodi. Poco più di un mese fa Wired aveva riferito che i ricercatori statunitensi della National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) avevano lanciato l’allarme, sottolinenando però che sebbene i loro sospetti si concentrassero da qualche parte in Asia orientale, non erano riusciti a individuare la fonte delle emissioni di Cfc. Ora il caso sembrerebbe risolto. Dopo aver raccolto una serie di indizi, analizzato documenti e aver svolto una serie di interviste, il New York Times ha appena pubblicato la sua tesi. Il giornale statunitense sostiene che la misteriosa ondata di queste sostanze chimiche provenga dalle fabbriche di Xingfu, una città industriale nella provincia ...