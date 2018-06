Lo sbarco nella notte a Pozzallo | per riabbracciare finalmente la mamma 

agi

(Di martedì 26 giugno 2018) Stanchi ma felici. Inizia all'una meno dieci diil trasferimento in banchina dei 106 migranti a bordo della portacontainer danese Alexander Maersk. Escono uno alla volta dal ventre della enorme nave, come partoriti. Sono stremati dall'attesa e dell'incertezza. Una sorta di fessura si apre dal centro della nave, sopra una murata altissima. Una scaletta con cinque pioli li accompagna verso l'ultima discesa a terra. Il corridoio che circonda la nave e poi una ripida scala che costeggia la fiancata. Completate le manovre di attracco. Arrivano due autocisterne per rifornire la nave. Dopo la discesa i migranti vengono trasferiti in pullman all'hot spot di Pozzallo. Prima sono scese le due donne e il papà con il bimbo di 5 anni. Tra poco riabbraccerà la sua mamma. In banchina solo il ronzio dei potenti motori della nave. ...