LIVE Australia-Perù 0-0 | Mondiali 2018 in DIRETTA | Aussie per il miracolo Vincere e

oasport

: #AustraliaPerù, le formazioni ufficiali: giocano #Jedinak e #Guerrero - cmdotcom : #AustraliaPerù, le formazioni ufficiali: giocano #Jedinak e #Guerrero - LaQuotaVincente : MONDIALI #REussia2018 #WorldCup, #AUSPER 26 giugno: speranze di ottavi per gli oceanici - zazoomblog : Australia Perù- Streaming video e diretta tv Mondiali 2018: formazioni quote orario e risultato live - #Australia… -

(Di martedì 26 giugno 2018) CLICCA QUI PER LADI DANIMARCA-FRANCIA Buongiorno e benvenuti alladi, sfida valida per il gruppo C deidi calcio. I Socceroos andranno a caccia di un’impresa per provare a ribaltare la classifica e ottenere la qualificazione agli ottavi di finale. Per riuscirci la squadra di van Marwijk dovrà batter ile poi sperare che la Danimarca venga sconfitta dalla Francia nell’altro match di giornata. Glini hanno mostrato comunque una certa qualità in campo e possono credere nell’impresa. Dall’alta parte La Blanquirroja, già eliminata, cercherà invece il riscatto e regalare un successo ai propri tifosi. Una partita quindi decisiva e assolutamente da non perdere. OASport vi propone ladi, sfida valida per il gruppo C deidi calcio: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per ...