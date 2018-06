L’ Italia pedala : cresce il mercato delle biciclette - balzo per quelle elettriche : (foto: Getty Images) Vale 5 miliardi di euro il mercato di biciclette e moto in Italia. A certificarlo è Ancma, l’Associazione nazionale ciclo, motociclo e accessori, che segnala una crescita importante nelle vendite delle bici elettriche e del bike sharing. Cambiano le città e cambiano esigenze e modalità di spostamento dunque, ma il futuro è sempre più a due ruote. Anche per questo Ancma ha chiesto al governo di istituire il prima ...

VIDEO Giro d’Italia 2018 - un tandem folle in Israele! Uno pedala in avanti - l’altro all’indietro! : Episodio curiosissimo durante la seconda tappa del Giro d’Italia 2018. A 56 chilometri dal traguardo di Tel Aviv, infatti, nella corsia opposta a quella in cui marciava il gruppo, ha fatto la sua comparsa un tandem folle: ovviamente due ciclisti in sella ma pedalavano in senso inverno, uno in avanti e l’altro all’indietro! Di seguito il VIDEO. #Giro101 – Absolute nonsense moment pic.twitter.com/hCUb3fvknO — La ...