Liga | Bundesliga | Ligue 1 e Premier | pronostici e favoriti per la stagione 2018 19

Calciomercato - Torino - Donsah lontano : lo chiama la BundesLiga : Torino - A gennaio lo aveva corteggiato con insistenza il Torino , non se ne fece nulla. E probabilmente non se ne farà nulla neanche questa estate, visto che i granata si stanno orientando su altri ...

Sondaggio in BundesLiga - Klopp il miglior allenatore al mondo : I giocatori della Bundesliga considerano il tedesco Jürgen Klopp il miglior allenatore del mondo, secondo un Sondaggio pubblicato dalla rivista sportiva “Kicker”. Il 35,7 percento dei 248 giocatori consultati ha scelto l’allenatore del Liverpool come il migliore del pianeta. Il secondo è stato lo spagnolo Josep Guardiola, allenatore del Manchester City ed ex tecnico del Bayern Monaco, scelto dal 31,1 percento dei votanti. Il ...

Lo 'Spread'della Serie A : -208 dalla BundesLiga : C'è uno spread anche nel calcio, e fra Serie A e Bundesliga è sfavorevole all'Italia come quello fra i titoli di Stato italiani e tedeschi. 'E' in linea con quello del sistema Paese, 208,3', spiega ...

BundesLiga : Favre tecnico del Borussia Dortmund : Lucien Favre saluta il Nizza ed approda al Borussia Dortmund. Ad annunciare l’arrivo del tecnico svizzero, 60 anni, è il club della Bundesliga. Già alla guida di Borussia Moenchengladbach ed Hertha Berlino, ha firmato fino al giugno 2020. Sulla panchina del Nizza è giunto terzo nel 2017 ed ha sfiorato la conquista di un posto in Europa League al termine di questa stagione. Prenderà il posto di Peter Stoeger, ex allenatore del Colonia, che ...

FIFA del Lupo : TOTS BundesLiga - tre colpi. Il top? Un vecchio obiettivo Juve : ... la FIFA del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro-player italiani: Mattia Guarracino. 'Lonewolf' , ...

Pronostico Holsten Kiel-Wolfsburg - BundesLiga Play Offs 21-5-2018 e Analisi : Bundesliga, Promozione Play Offs, Analisi e Pronostico di Holsten Kiel-Wolfsburg, Lunedì 21 Maggio 2018. Ducksch e compagni a caccia del miracolo. Holsten Kiel–Wolfsburg, lunedì 21 maggio. Il Wolsburg, a novanta minuti dal termine della stagione, ha la salvezza in tasca dopo il 3 a 1 della gara d’andata. L’Holsten Kiel, formazione di Bundesliga 2, cercherà di onorare l’impegno davanti al proprio pubblico ma lo ...

Fifa 18 : ecco il TOTS della BundesLiga. Scopri insieme a noi la Squadra della Stagione del campionato tedesco! : Il 18 maggio EA Sports ha annunciato il TOTS della Bundesliga di Fifa 18, la Squadra della Stagione del massimo campionato tedesco. Gli 11 titolari sono stati scelti attraverso un sondaggio online sul sito ufficiale della Bundesliga Seguici su Instagram! Ricordiamo che domenica e martedì verranno rilasciate speciali SBC che permetteranno di ottenere una card […] L'articolo Fifa 18: ecco il TOTS della Bundesliga. Scopri insieme a noi la ...

CALCIOMERCATO MILAN / News - Kalinic verso la BundesLiga (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN News, ultime sulla squadra di Gennaro Ivan Gattuso: l'obiettivo principale per i rossoneri rimane quello dell'acquisto di una mezzala di grandissimo valore.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 18:58:00 GMT)

BundesLiga - l’Amburgo sta per retrocedere e gli ultrà si scatenano prima della fine della partita : razzi in campo - interviene la polizia a cavallo : Dopo 55 anni nella massima serie della Bundesliga, l’Amburgo è retrocesso. Nonostante stesse battendo per 2 a 1 il Borussia Mönchengladbach, la contemporanea vittoria del Wolfsburg stava condannando la squadra di casa. Così gli ultrà, prima della fine della partita, hanno iniziato a lanciare razzi in campo. La polizia è intervenuta in forze con tanto di cani e in sella a cavalli. L'articolo Bundesliga, l’Amburgo sta per retrocedere ...

