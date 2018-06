Lifeline | sì di Malta allo sbarco purché i migranti siano divisi tra paesi Ue

Lifeline in balia del mare e della politica - Parigi : È possibile l’approdo a Malta. La Valletta : Non abbiamo ancora decidere : La soluzione per l’imbarcazione con 234 migranti a bordo sarebbe frutto di un accordo tra Macron e Muscat. Toninelli replica Salvini: “La Guardia costiera opera in autonomia”

Lifeline forse sbarcherà a Malta La Valletta respinge Aquarius : Non si è ancora concluso il limbo dei 230 migranti della ong Lifeline, che da giorni incrocia nelle acque del Mediterraneo centrale in attesa che un Paese europeo si decida ad aprire i porti.Dopo la chiusura di quelli italiani già ribadita da settimane dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, anche gli altri Stati mediterranei della Ue non sembrano voler mettere a disposizione i propri. La richiesta del Viminale di aprire il porto francese di ...

Migranti - Parigi : “Lifeline - possibile sbarco a Malta”. La Valletta : “Ancora nessuna decisione”. Nave Maersk attracca a Pozzallo : È vicino a una svolta il braccio di ferro fra gli Stati europei per l’accoglienza dei 234 Migranti a bordo della Lifeline, la Nave della ong tedesca bloccata da giovedì scorso al largo di Malta. In mattinata il portavoce del governo francese Benjamin Griveaux ha dichiarato che una “soluzione europea sembra emergere”: si tratterebbe di un “possibile sbarco a Malta“. La Valletta, però, non ha ancora preso una ...

