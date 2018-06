Lifeline | Conte | ' Sbarcherà a Malta' In Italia parte dei migranti

Migranti - Lifeline attraccherà a Malta. Conte : "Una quota in Italia" : Macron in visita dal Papa. Sbarcati a Pozzallo i 108 della cargo Maersk. Salvini: "Noi abbiamo un cuore buono, non Parigi"

La Lifeline sbarcherà a Malta. Conte : "In Italia quota migranti" : L'odissea della Lifeline si è chiusa. La nave della ong tedesca battente bandiera olandese sbarcherà a Malta. Di fatto la conferma (e la svolta) su questo fronte arriva dal permier Giuseppe Conte che ha sentito telefonicamente il premier maltese Muscat: "Ho appena sentito al telefono il presidente Muscat: la nave della Ong Lifeline attraccherà a Malta. Con il Presidente maltese abbiamo concordato che l'imbarcazione sarà sottoposta a indagine per ...

Migranti - scontro con Malta sulla Lifeline. Telefonata di Conte al leader libico Sarraj : La Valletta: «Non competenti. Soccorsi gestiti dal Coordinamento italiano, con le autorità della Libia che si sono assunte la responsabilità dei salvataggi». Toninelli (Infrasttrutture):?«Malta disumana, specchio dell’Europa». Telefonata tra il presidente del consiglio Conte e il premier libico: esaminata una serie di dossier di interesse comune e il tema dell'immigrazione clandestina...

Migranti - telefonata Merkel-Conte 'Bozza Ue sarà accantonata'. Scontro Macron-Di Maio. E scoppia il caso Lifeline : ROMA. Uno Scontro permanente, quello tra Matteo Salvini e le Ong impegnate nel salvataggio di Migranti al largo delle coste libiche. Oggi va in scena un nuovo attacco, contro l'Ong Lifeline. Sul piano ...

Migranti - telefonata Merkel-Conte 'Bozza Ue sarà accantonata'. Salvini attacca la Ong Lifeline. Toninelli la nave sarà sequestrata : ROMA. Uno scontro permanente, quello tra Matteo Salvini e le Ong impegnate nel salvataggio di Migranti al largo delle coste libiche. Oggi va in scena un nuovo attacco, contro l'olandese Lifeline. ...

Merkel a Conte : “La bozza Ue sarà accantonata”. Lifeline soccorre 400 naufraghi al largo della Libia : In un post su Facebook il premier Giuseppe Conte fa sapere di aver ricevuto una telefonata della cancelliera Angela Merkel «preoccupata della possibilità che potessi non partecipare al pre-vertice di domenica a Bruxelles» per protestare contro un testo già preconfezionato sui migranti. «La Cancelliera - scrive Conte - ha chiarito che c’è stato un m...