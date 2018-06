LIFELINE ATTRACCA A MALTA? Guardia Costiera | Risponderemo sempre a SOS

LIFELINE ATTRACCA a Malta?/ La situazione non si sblocca - Macron : "La nave ha agito contro ogni regola" : Lifeline, nave Ong con a bordo 234 migranti, verso Malta: Conte, 'Italia accoglierà una quota dei rifugiati'. Salvini, 'nave sarà sequestrata'.

LIFELINE ATTRACCA a Malta?/ La situazione non si sblocca - Macron : “La nave ha agito contro ogni regola” : Lifeline, nave Ong con a bordo 234 migranti verso Malta: Conte, "Italia accogliera quota rifugiati", Salvini attacca ancora "la nave sarà sequestrata, è fuorilegge"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 21:18:00 GMT)

LIFELINE ATTRACCA A MALTA/ Decisivo summit segreto Macron-Conte? Alcuni migranti anche a Francia e Portogallo : LIFELINE, nave Ong con a bordo 234 migranti verso MALTA: Conte, "Italia accogliera quota rifugiati", Salvini attacca ancora "la nave sarà sequestrata, è fuorilegge"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 19:11:00 GMT)

Conte : LIFELINE ATTRACCA a Malta - Italia accoglierà quota migranti : Conte: Lifeline attracca a Malta, Italia accoglierà quota migranti Conte: Lifeline attracca a Malta, Italia accoglierà quota migranti Continua a leggere L'articolo Conte: Lifeline attracca a Malta, Italia accoglierà quota migranti proviene da NewsGo.

Conte-Macron - il colloquio segreto sui migranti che ha chiuso l’odissea della LIFELINE La nave attracca a Malta : Novanta minuti di vertice dopo le telefonate con il premier maltese Muscat e la cancelliera tedesca Merkel

LIFELINE non attracca a Malta : no accordo tra paesi Ue per accogliere i migranti : Salvini aveva twittato: «La nave fuorilegge verrà finalmente sequestrata». Lifeline: «L'appoggio maltese è benvenuto ma bisogna che i paesi dell'Ue accolgano questa gente». E intanto la Aquarius si dirige verso Marsiglia dopo il «no» della Valletta

Conte-Macron - il colloquio segreto sui migranti che ha chiuso l'odissea della LIFELINE La nave attracca a Malta : Un'ora e mezzo di vertice, un colloquio riservato tra il premier Giuseppe Conte e il presidente francese, Emmanuel Macron, per - spiegano fonti parlamentari - «sbloccare la situazione sui migranti» . ...

Conte-Macron - il colloquio segreto sui migranti che ha chiuso l’odissea della LIFELINE La nave attracca a Malta : Novanta minuti di vertice dopo le telefonate con il premier maltese Muscat e la cancelliera tedesca Merkel

LIFELINE ATTRACCA A MALATA/ Aperta una inchiesta sul comandante della nave Ong : LIFELINE, nave Ong con a bordo 234 migranti verso Malta: Conte, "Italia accogliera quota rifugiati", Salvini attacca ancora "la nave sarà sequestrata, è fuorilegge"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 15:27:00 GMT)

LIFELINE ATTRACCA a Malta/ Conte - “Italia accoglie quota migranti” : Salvini - “nave Ong sarà sequestrata” : Lifeline, nave Ong con a bordo 234 migranti verso Malta: Conte, "Italia accogliera quota rifugiati", Salvini attacca ancora "la nave sarà sequestrata, è fuorilegge"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 14:30:00 GMT)

Migranti - Parigi : “LIFELINE - possibile sbarco a Malta”. La Valletta : “Ancora nessuna decisione”. Nave Maersk attracca a Pozzallo : È vicino a una svolta il braccio di ferro fra gli Stati europei per l’accoglienza dei 234 Migranti a bordo della Lifeline, la Nave della ong tedesca bloccata da giovedì scorso al largo di Malta. In mattinata il portavoce del governo francese Benjamin Griveaux ha dichiarato che una “soluzione europea sembra emergere”: si tratterebbe di un “possibile sbarco a Malta“. La Valletta, però, non ha ancora preso una ...

Migranti - Parigi : “Per la LIFELINE si delinea sbarco a Malta”. Attraccata a Pozzallo la nave con 108 persone soccorse : Poco dopo la mezzanotte è Attraccata nel porto di Pozzallo la nave portacontainer danese Alexander Maersk che ferma da venerdì scorso davanti alle coste ragusane con 108 Migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo. Nella serata di lunedì era arrivato il via libera all’approdo da parte del ministero dell’Interno, con soddisfazione del sindaco della città Roberto Ammatuna che aveva fatto appello al ministro Matteo Salvini chiedendo ...

La nave LIFELINE : “Chiediamo di attraccare in Francia”. Ma il maltempo la blocca. Via libera alla Maersk a Pozzallo : Né in Italia né, al momento, in nessun altro porto europeo: la nave delle Ong Lifeline resta in alto mare al largo di Malta senza che all’orizzonte si intraveda una soluzione per i 234 migranti salvati davanti alla Libia giovedì scorso, mentre trovano finalmente un approdo i 103 uomini, donne e bambini, a bordo della portacontainer della Maersk Lin...

La nave LIFELINE senza approdo : “Chiediamo di attraccare in Francia”. Ma il meteo la blocca : La nave Lifeline che ha 234 migranti ha bordo voleva fare rotta verso la Francia ma l’equipaggio ha per ora rinviato la decisione alla luce delle sfavorevoli condizioni metereologiche....